Očaj u selu napadača: 'U subotu je Danijel s nama brao kukuruz. Sve je bilo sasvim normalno'

Bio je uzoran mladić u svakom pogledu. Izuzetno pametan, ali ga je mučilo stanje u zemlji i odlazak mladih ljudi iz Hrvatske. Često smo o tome razgovarali, kaže nam njegov školski kolega

<p>Dosta je bilo prevara i bezobzirnoga gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti, napisao je u ponedjeljak oko 8 sati na svojem Facebook profilu <strong>Danijel Bezuk</strong> (22) iz Kutine.</p><h2>Pogledajte videovijesti: Napadač s Markova trga</h2><h2><span class="widgetWrap" entity="video" modelid="1218203"><x-inline custom_description="" entity="video" float="auto" height="auto" id="1218203" model="repository.video" modelid="1218203" pk="1218203" render="server" src="https://cms.24sata.hr/media/img/e2/3c/a20b667a033a425428d8.png" title="Video vijesti 12-10-2020" width="100%"></x-inline></span></h2><p>Točno u 8.06 sati dotrčao je do Trga sv. Marka u Zagrebu i ispalio rafal iz automatske puške prema zgradi Vlade. Policajca (31), koji je stajao na ulazu u Banske dvore, pogodila su četiri metka.</p><p>Odmah je reagirao drugi policajac i zapucao prema počinitelju, koji je trčeći pobjegao s mjesta događaja. U minutama koje su uslijedile na noge su digli kompletan raspoloživi policijski sustav, specijalnu i interventnu policiju.</p><p>Samo 24 minute nakon pucnjave pronašli su napadača koji se ubio u Ulici Jabukovac, manje od dva kilometra od mjesta napada.</p><p>- Kad me jutros nazvao sin iz Njemačke i upitao: ‘Mama, što se dogodilo s Danijelom?’, samo sam uspjela pitati: ‘Što?’. On mi kaže: ‘Pa ubio se’. Ne znam kako sam ostala na nogama – rekla nam je Danijelova teta.</p><h2>Pogledajte video: Operirali su policajca, izvući će se</h2><h2>'Nemam snage otići do njih'</h2><p>Nastavila je drhtavim glasom...</p><p>- Ne mogu smognuti snage da odem do sestre i šogora Zdenka, jer se bojim za nju, zato što je jako bolesna - rekla je dodajući kako je Danijel bio najmlađi od tri sina te je živio s roditeljima.</p><p>- U subotu smo brali kukuruze i tamo sam zadnji put vidjela Danijela, koji je došao sa svoja dva prijatelja. Ništa se nije moglo zaključiti da je imao nekakvih problema koji su ga tištili. Sve je izgledalo normalno, a nakon 20-ak sati tragedija - govorila je mladićeva teta koja živi u kući udaljenoj 50-ak metara od obitelji Bezuk, u prigradskom naselju Selište, koje je oko šest kilometara udaljeno od Kutine.</p><p>Cijelo naselje je u golemom šoku i rijetko će tko stati na kišici koja rominja i reći koju riječ.</p><p>- Užas, velika tragedija u obitelji koja je bila na ponos - jedino je što bi uspjeli izustiti. Jedan od susjeda nam je rekao da je Danijelov otac bio branitelj u Domovinskom ratu, a Danijelov stric, očev brat, poginuo je u obrani Vukovara. Obitelj je živjela skladno. Danijelova dva starija brata su otišli iz roditeljskog doma. Jedan živi u Kutini, a drugi je otišao, kako susjed kaže, “trbuhom za kruhom” u Njemačku. Kako bi nešto više doznali o Danijelu nakratko smo razgovarali s njegovim školskim kolegom i prijateljem iz djetinjstva s kojim se zadnji put vidio u petak.</p><h2>VIDEO: Pričali smo s napadačevim stricom</h2><h2>'Mučilo ga je stanje u zemlji'</h2><p>Završili su Srednju tehničku i stekli zvanje računalnog tehničara za strojarstvo. Danijel se nedavno zaposlio u Zagrebu.</p><p>- Bio je uzoran mladić u svakom pogledu. Izuzetno pametan, ali ga je mučilo stanje u zemlji i odlazak mladih ljudi iz Hrvatske. Često smo o tome razgovarali, ali da bi otišao tako daleko nisam ni u snu pomislio - rekao nam je njegov vršnjak, školski kolega i prijatelj iz djetinjstva. Dodao je kako ga je mučilo što su neki dali svoj život za Hrvatsku, a ona tone sve dublje i dublje u glib.</p><p>Policajci, koji su satima obavljali očevid na Gornjem gradu, uspjeli su rekonstruirati kuda se Danijel kretao. Nakon pucnjave na Markovu trgu pobjegao je prema sjeveru. Uspio je izbiti na Dubravkin put, a od tamo kroz šumu doći do Jabukovca.</p><p>Izbio je na cestu, a zatim kao da više nije znao kuda. Upucao se u glavu vatrenim oružjem.</p><p>- Ja nisam bila kod kuće, ali jesu moja mama i moja kći. One su izašle iz kuće koju minutu nakon što se upucao. Rekle su mi da su čule pucanj, no nisu tome pridavale pozornost. Žurile su jer je mama vozila kćer u školu. Izašle su autom iz kuće i nasred ceste vidjele mrtvog muškarca kako leži na leđima. Bio je krvav - još u šoku ispričala nam je žena koja živi u neposrednoj blizini mjesta samoubojstva.</p><p>Kaže kako je na mjesto događaja prvi stigao vojnik iz obližnje vojarne na Tuškancu i da je on alarmirao policajce, koji su došli nakon deset do petnaest minuta.</p><p>Ranjenom policajcu Oskaru F. među prvima je pomogao Dubravko Dugorepec (51), vozač sanitetskog vozila Opće bolnice Zabok. Na Markovu trgu zatekao se slučajno neposredno nakon pucnjave jer je prevozio uzorke za testiranje na COVID-19 u Kliniku “Fran Mihaljević”.</p><p>- Vidio sam na Markovu trgu ranjenog policajca te sam se zaustavio. S policajkom koja je bila tu stavljali smo mu komprese preko uniforme na prostrjelne rane. On je bio pri svijesti cijelo vrijeme te je samo govorio da ga boli i da je izgubio puno krvi - ispričao je Dubravko, koji je s policajkom prevezao ozlijeđenog policajca u Vinogradsku bolnicu za samo minutu i pol.</p><p>Antun, koji je susjed ranjenog policajca, kaže nam kako je dobar susjed te se nada da je dobro.</p><p>- Često ga vidim kako ide trčati, u dobroj je kondiciji, nadam se da je dobro - prokomentirao je susjed. Susjeda Ana dodala je kako je i supruga divna žena te zajedno čine skladan mladi bračni par.</p><p>-Sretna sam što imamo policajca u susjedstvu, otkako znam da radi u policiji osjećam se sigurno - objasnila je. Dodala je i kako nemaju djece, a doselili su se nedavno pa ih nisu uspjeli bolje upoznati.</p><p><strong>Pogledajte video: Treba preispitati stanje sigurnosti na Markovu trgu</strong></p><h2>Objavljivao snimke testiranja snajperskih pušaka i strojnica</h2><p>Mladić je početkom studenoga 2018. objavio fotografiju na kojoj stoji ispred spomenika poginulim braniteljima u Bogdanovcima. Na fotografiji je odjeven u majicu s obilježjima HOS-a i navijačke skupine Bad Blue Boys s natpisom ''Za sve one kojih nema'', dok je uz fotografiju zapisao ''zapalit ću svijeću, molit ću do jutra, za zdrav razum i bolje sutra''.</p><p>Bezuk je iste godine na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti na društvenim mrežama objavio svoju fotografiju snimljenu prije koncerta Marka Perkovića Thompsona u Glini koju je popratio citatom iz Thompsonove pjesme ''rastjerajmo tamu da nam jutra svanu''.</p><p>U objavi iz srpnja 2018. poručio je da će hrvatska nogometna vrsta igrati u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva. Uz objavu je priložio videosnimku bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u kojem ona zaključuje da će ''Hrvatska biti najrazvijenija država Europske unije'', a koju je popratio komentarom ''barem nas nisi lagala i prešla kao budale''.</p><p>Mladić je sredinom srpnja 2018. zapisao da je ''i dalje Hrvat, hvala vam na borbenosti'', dok je u veljači iste godine objavio fotografiju na kojoj drži kovanice, a koju je popratio komentarom ''od plaće kupio sam hlače i ostalo mi za žvakače''.</p><p>U veljači 2018. je objavio svoju fotografiju na kojoj pozira odjeven u zimsku kamuflažnu odoru, dok u ruci drži model snajperske puške izrađen od drveta. Bezuk je uz tu fotografiju zapisao da je na njoj prikazan pripadnik ''Belih orlova na braniku otadžbine'' koju smatra ''jednom od najzaštićenijih vrsta u Republici Hrvatskoj''.</p><p>Bezuk je ranijih godina na društvenim mrežama objavljivao i snimke testiranja snajperskih pušaka i teških strojnica.</p><p>Na jednoj od snimaka testiranja snajeprske puške zapisao je ''da sam jedan od njih, da skidam Srbe''. Na Bezukovoj Facebook naslovnici stoji fotografija iz filma 'Put rata' redatelja Stevena Spielberga.</p>