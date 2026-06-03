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TOTALNA ESKALACIJA

Medvedev: Moramo udarati narkomansku nakazu u Kijevu

Piše Filip Sulimanec,
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Medvedev: Moramo udarati narkomansku nakazu u Kijevu
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Foto: Russian Emergencies Ministry

Narkomanska nakaza i njegova banda povezana s Banderom izazvali su oštar odgovor Rusije svojim terorističkim napadima na djecu, objavio je Dmitrij Medvedev

Bivši predsjednik Rusije te trenutačni zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev u klasičnoj tiradi je komentirao napad na Kijev te ustvrdio da je potrebno još jače udariti Zelenskog.

 - Narkomanska nakaza i njegova banda povezana s Banderom izazvali su oštar odgovor Rusije svojim terorističkim napadima na djecu - započeo je Medvedev spominjući ukrajinskog ultradesničara i simpatizera Trećeg Reicha Stepana Banderu te napad na Kijev opravdao kao osvetu za napad na studentski dom i obrazovne zgrade u Starobilsku, gradu u rusko okupiranom dijelu Luganske oblasti. U napadu je poginuo 21 čovjek, a 42 je ozlijeđeno.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

 - Očito je to bilo namjerno. Trebali su izazvati masovne udare na objekte koji se nalaze u Kijevu. Neka sve izgori plavim plamenom! Tako je lakše prositi novac i oružje. Lakše je krasti. Lakše se opravdavati. Pogotovo zato što bi naši udari mogli pomoći u konsolidaciji dijela biračkog tijela oko sadašnjeg odvratnog kijevskog režima. Što je, naravno, važno za njega na predstojećim izborima u zemlji 404 - napisao je Medvedev na Telegramu. U Rusiji se Ukrajina naziva država 404 po uzoru na internetske stranice koje ne postoje, drugim riječima ne priznaju ukrajinsko postojanje.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

 - Moramo udarati kao što to činimo danas, pa čak i mnogo snažnije! Uostalom, ruševine i sivi pepeo na mjestu simbola njihova glavnog grada demoraliziraju neprijatelja ništa manje od gubitka ratne zastave - zaključio je Medvedev.

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