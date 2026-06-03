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NAFTNI TERMINAL

OSVETA ZA KIJEV Putinov rodni grad u dimu i vatri. Napad se dogodio na njegov poseban dan

Piše Filip Sulimanec,
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OSVETA ZA KIJEV Putinov rodni grad u dimu i vatri. Napad se dogodio na njegov poseban dan

Napad se poklopio s početkom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu 2026. godine, godišnje konferencije poslovnih lidera i vladinih dužnosnika čiji je domaćin ruski predsjednik Vladimir Putin

Ukrajina je bombardirala naftni terminal u Sankt Peterburgu u ranim jutarnjim satima u srijedu, a očevici izvještavaju o velikim eksplozijama i požarima na toj lokaciji.

Napad se poklopio s početkom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu 2026. godine, godišnje konferencije poslovnih lidera i vladinih dužnosnika čiji je domaćin ruski predsjednik Vladimir Putin.

Stanovnici Sankt Peterburga objavili su fotografije i videozapise glasnih eksplozija i golemog požara dok se grad ujutro 3. lipnja našao pod napadom ukrajinskih bespilotnih letjelica. Slike prikazuju crni dim koji se uzdiže iznad naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

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Analiza ruskog neovisnog Telegram kanala Astra zaključila je da su bespilotne letjelice pogodile naftni terminal u Sankt Peterburgu, što je izazvalo požar.

Naftni terminal, smješten u Finskom zaljevu u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, jedno je od najvećih ruskih postrojenja za skladištenje i izvoz goriva. Prima i otprema naftne derivate riječnim, željezničkim i cestovnim prometom te se navodno ponosi kapacitetom od 12,5 milijuna tona godišnje.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko izvijestio je da je 3. lipnja iznad te regije oboreno 50 bespilotnih letjelica, ali nije komentirao požare u luci.

U rujnu 2025. ukrajinske su snage pogodile Primorsk u Lenjingradskoj oblasti, najveću rusku luku za utovar nafte na Baltičkom moru, prisilivši postrojenje na obustavu rada. Primorsk se nalazi otprilike 100 kilometara (60 milja) od Sankt Peterburga.

Novi napad na naftni terminal u Sankt Peterburgu uslijedio je dan nakon što je Rusija pokrenula razoran masovni raketni napad i napad bespilotnim letjelicama na Kijev, Dnipro i druge ukrajinske gradove. Taj golemi napad usmrtio je najmanje 23 osobe, uključujući dvoje djece, a ranio više od 100 drugih.

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Udar je uslijedio nakon dana napete neizvjesnosti, jer je ukrajinska vlada upozoravala stanovnike da Moskva planira pokrenuti još jedan masovni zračni napad.

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