NIZ UVREDA

Medvedev o Zelenskom: 'Smrt sve više puše za vrat te hulje'
Foto: SRDJAN ZIVULOVIC

Premda je Medvedev poznat po svojim provokacijama, njegova objava naslovljena 'O minuloj godini' je neuobičajeno ekstremna, čak i po njegovim standardima...

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je u utorak u nizu uvreda na komunikacijskoj platformi Telegram poručio da Smrt puše za vrat ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. 

Medvedev, sada zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti poznat po uvredama upućenim Ukrajini i njenim saveznicima, komentirao je Volodomirovo božićno obraćanje, rekavši da je ukrajinski predsjednik poželio smrt "jednoj osobi", vjerojatno smjerajući na šefa Kremlja Vladimira Putina.

"Svima je jasno da on ne želi smrt samo 'jednoj osobi', već svima nama i našoj zemlji. I ne samo da to priželjkuje, već je naredio i masovne napade", napisao je Medvedev.

"Neću ovdje pisati o njegovoj nasilnoj smrti iako Smrt sve više puše za vrat te hulje", dodao je.

Medvedev nije izravno imenovao Zelenskog, već je koristio niz uvreda kako bi opisao ukrajinskog vođu.

Nakon predstojeće smrti Zelenskog, njegovo sačuvano truplo bi se trebalo izložiti "u znanstvene svrhe" u muzeju Kunstkamera u Sankt Peterburgu, nastavio je.

Ruski car Petar I. je u 18. stoljeću u sklopu te zbirke izlagao razne eksponate uključujući deformitete.

Premda je Medvedev poznat po svojim provokacijama, njegova objava naslovljena "O minuloj godini" je neuobičajeno ekstremna, čak i po njegovim standardima.

Zelenskij je u svom obraćanju na Badnjak rekao: "'Neka umre', možda svatko od nas pomisli za sebe".

Nije spominjao o imena, no mnogi su to shvatili kao da je riječ o Putinu.

Zelenskij je nastavio: "No, kada se obraćamo Bogu, naravno, tražimo nešto veće. Tražimo mir u Ukrajini".

