Macron je najavio sastanak saveznika u Parizu: Razgovarao sa Zelenskim, ali i Trumpom...

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u ponedjeljak sastanak saveznika Kijeva u Parizu početkom siječnja vezan uz jamstva sigurnosti za Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma s Rusijom.

"Okupljamo zemlje Koalicije voljnih u Parizu početkom siječnja kako bismo finalizirali konkretan doprinos svake" od njih, napisao je na X-u Macron koji je ranije razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i američkim Donaldom Trumpom, uz druge europske čelnike.

„Napredujemo u pogledu sigurnosnih jamstava koja će biti ključna za izgradnju pravednog i trajnog mira“, izjavio je francuski čelnik.

Ova objava dolazi nakon što su Zelenskij i Trump razgovarali u nedjelju u rezidenciji američkog predsjednika na Floridi. Trump se činio optimističnim, iako pomalo nejasnim, u pogledu brzog rješenja sukoba koji bjesni od veljače 2022.

Trump i Zelenski su na zajedničkoj konferenciji za novinare naznačili da je gotovo postignut dogovor o sigurnosnim jamstvima između SAD-a i Ukrajine.

"Bili su to vrlo teški pregovori", kazao je Trump, spominjući napredak.

"Razgovarali smo o mnogim točkama. Mislim da smo puno bliže, možda vrlo blizu" dogovoru, kazao je Trump.

Zelenski je spomenuo veliki napredak, te rekao da su sigurnosna jamstva za Ukrajinu dogovorena u stopostotnom obliku, dok je mirovni plan za okončanje rata između Ukrajine i Rusije dogovoren 90 posto.