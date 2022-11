Medvedev: Ukrajina nam je prijetila nuklearnom bombom, zato smo je odlučili napasti

Na rusku odluku da krene u 'specijalnu vojnu operaciju', kako oni zovu krvavi rat u Ukrajini koji su sami započeli, velik utjecaj imale su prijetnje Kijeva o nastavljanju tamošnjeg nuklearnog programa, napisao je na društvenim mrežama bivši ruski predsjednik i Putinov poslušnik Dmitrij Medvedev.

- U Kijevu sad gorko plaču zbog dogovora u Budimpešti iz 1994. godine kojim su uklonili nuklearni arsenal SSSR-a s teritorija Ukrajine. Uz to, ukrajinske vođe rekle su kako bi ga koristili protiv vlastitih građana, što bi im pružilo veliko zadovoljstvo. To su nedvosmisleno poručili kad su zaprijetili ponovnom uspostavom nuklearnog programa, a to je u velikoj mjeri i izazvalo našu vojnu operaciju, smatra Medvedev, piše ruski Tass.

- Svi ukrajinski predsjednici, od Kravčuka do Zelenskog, rekli su kako je odbacivanje nuklearnog arsenala bila prisilna odluka, iako Kijev nije imao način održavanja toga što im je slučajno pripalo - dodao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Medvedev.

Južnu Afriku je istaknuo kao primjer obrnutog ponašanja.

- Oni su dobrovoljno odustali od nuklearnog programa i oružja. Demokratska vlada koja je došla na vlast nakon apartheida donijela je razumnu odluku, pazeći na svoje ljude, na susjedne države i na cijelu globalnu zajednicu. Danas oni ne žale zbog te odluke. Ponosni su na nju - kazao je bivši predsjednik uz pohvale JAR-u kao bitnom 'svjetskom igraču'.

Medvedevu je Kijev prošlog tjedna savjetovao da tri puta na dan i prije svakog alkoholnog pića, koja su za njega kažu česta, naglas kaže "Ukrajina će pobijediti".

