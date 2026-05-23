A GDJE SU ŽRTVE USTAŠA? PLUS+

Medvedove ekshumacije: Tko zaslužuje grob, a tko zaborav

Piše Boris Rašeta,
Ministar Medved posjetio je jednu od lokacija masovnih grobnica na području grada Zagreba

NOVI EXPRESS Koliko je na tih 630 lokacija bilo ustaša i domobrana, a koliko Srba, Židova, Roma, komunista i Hrvata antifašista? Sve su žrtve ustaše, a Židovi, Srbi i Cigani, komunisti - ni jedan. Nisu ni traženi.

Tomu Medveda, ministra branitelja, često vidimo po ekshumacijama i pokopima. Kakva je bilanca njegovih aktivnosti u deset godina njegova ministrovanja? Radilo se naveliko: istraženo je više od 630 lokacija, dok su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Koliko je na tih 630 lokacija bilo ustaša i domobrana, a koliko Srba, Židova, Roma, komunista i Hrvata antifašista? “Tuku naši, al’ tuku i partizani” - sve su žrtve ustaše, Židovi, Srbi i Cigani, komunisti - ni jedan. Nisu ni traženi.

