A GDJE SU ŽRTVE USTAŠA?
Medvedove ekshumacije: Tko zaslužuje grob, a tko zaborav
Tomu Medveda, ministra branitelja, često vidimo po ekshumacijama i pokopima. Kakva je bilanca njegovih aktivnosti u deset godina njegova ministrovanja? Radilo se naveliko: istraženo je više od 630 lokacija, dok su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Koliko je na tih 630 lokacija bilo ustaša i domobrana, a koliko Srba, Židova, Roma, komunista i Hrvata antifašista? “Tuku naši, al’ tuku i partizani” - sve su žrtve ustaše, Židovi, Srbi i Cigani, komunisti - ni jedan. Nisu ni traženi.
