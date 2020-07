Plan je uspio! Barem dok Dave nije otvorio vrata gara\u017ee. Zvuk je upla\u0161io medvjeda koji se vratio natrag u ku\u0107u. Krenuo je za njime, upla\u0161en da bi medvjed mogao krenuti prema sobi u kojoj su spavale njegove k\u0107eri blizanke. Tada su se susreli, licem u lice.\u00a0

<p><strong>Dave Chernosky</strong> iz Colorada znao je da nešto nije u redu kada je ujutro čuo čudne zvukove iz kuhinje. </p><p>- Ležao sam u krevetu i mislio: "Nadam se da nije medvjed". Imao sam osjećaj da je, ali sam se stvarno nadao da je nešto drugo kada sam ušao u kuhnju - ispričao je Dave <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/15/us/colorado-bear-kitchen-trnd/index.html?utm_content=2020-07-16T05%3A00%3A32&utm_medium=social&utm_term=link&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR1pisBMrZhe6Vx0uSJQXxgDRO9ARJMOF5LpLzzKlwZsQpzh-zPxzuMb5UE" target="_blank">CNN-u. </a></p><p>Veliki crni medvjed stajao je ispred frižidera kada je ušao u kuhinju. Životinja je otvorila ladice i ormariće te porazbacala stvari po cijeloj prostoriji. Dave ga je pokušao namamiti do garaže iz koje bi ga zatim pustio iz kuće, a pazio je da između njih bude kuhinjski otok dok je to radio. </p><p>Plan je uspio! Barem dok Dave nije otvorio vrata garaže. Zvuk je uplašio medvjeda koji se vratio natrag u kuću. Krenuo je za njime, uplašen da bi medvjed mogao krenuti prema sobi u kojoj su spavale njegove kćeri blizanke. Tada su se susreli, licem u lice. </p><p>- Pogledali smo se i tada me udario po glavi i leđima. Doslovno sam imao pukotinu na glavi, medvjeđa šapa nije baš mekana - ispričao je Dave. </p><p>Krvario je iz ozljeda na glavi i vratu, ali je uspio istjerati medvjeda. </p><p>- Znao sam da ću biti u velikoj nevolji ako ne ode. Srećom, valjda je bio gotov s onime što je htio i samo je otišao - rekao je. </p><p>Nadležna služba uspjela je pronaći medvjeda i eutanizirati ga. </p><p>- Ne volimo eutanizirati životinje, ali zaštita ljudi je prioritet jednom kada medvjed krene ulaziti u kuće i ponašati se agresivno prema ljudima - rekao je Matt Yamashita iz te službe. <br/> <br/> Navodno je medvjed cijeli tjedan lutao po susjedstvu, ulazio je u kontejnere i tražio hranu, a godinama je uspio izbjeći da ga ulove.</p><p>Dave je zaključio da je ipak imao sreće. Doktori su mu rekli da mu je medvjed ovim napadom mogao jako oštetiti oko, ali i prerezati mu vratnu arteriju. </p>