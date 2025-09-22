Obavijesti

NEPRIHVATLJIVI UVJETI ŽIVOTA

Medvjedica Mici (24) provela je život u kavezu iza restorana u Sloveniji. Napokon će ju spasiti

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Vier Pfoten

Mici je 24-godišnja medvjedica koja je cijeli svoj život provela u uskom kavezu pored restorana u Žirovnici

Medvjedica Mici, poznata kao "restoranska medvjedica", cijeli je svoj život provela u nehumanim uvjetima, koristeći se za zabavu posjetitelja u jednom od slovenskih restorana. Smještena u preuskom kavezu, bez mogućnosti slobodnog kretanja i života dostojnog njezine vrste, Mici je postala simbol problema s upotrebom životinja u turističke svrhe. No, nakon godina života u zarobljeništvu, dolazi nada za ovu hrabru životinju.

Neprihvatljivi uvjeti života

Mici je 24-godišnja medvjedica koja je cijeli svoj život provela u uskom kavezu pored restorana u Žirovnici. Ovdje je, zajedno s drugim životinjama, bila izložena svakodnevnim pogledima posjetitelja koji su dolazili kako bi se zabavljali gledajući životinje.

Kavez, premalen za njezine potrebe, nije joj dopuštao ni osnovnu slobodu kretanja.

- Već prilikom prve inspekcije prije nekoliko godina mogli smo vidjeti da je vrlo nervozna i ekstremno stresirana jer nije imala mogućnost sakriti se od znatiželjnih pogleda posjetitelja - izjavila je Patricia Tiplea, odgovorna za spašavanje divljih životinja u organizaciji "Vier Pfoten".

Foto: 24sata

Srećom, sada je pred Mici novim život. Organizacija za zaštitu životinja "Vier Pfoten" objavila je da se priprema spašavanje ove medvjedice, koje će biti provedeno u studenom ove godine. Nakon što je vlasnik, nakon godina otpora, konačno pristao na njezino oslobađanje, Mici će biti prebačena u Bärenwald Müritz u njemačkom Mecklenburg-Vorpommern, gdje će moći živjeti u uvjetima koji odgovaraju njezinoj vrsti. Ovdje će, umjesto da bude izložena znatiželjnim pogledima, imati priliku za pravi život.

Felixovo spašavanje kao primjer

Spašavanje Mici dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je drugi "restoranski medvjed", Felix, prebačen u Bärenwald Arbesbach u Donjoj Austriji. Felix je bio izuzetno traumatiziran zbog svojih godina života u zarobljeništvu, ali prema riječima direktorice „Vier Pfoten“ Eve Rosenberg, Felix sada napreduje i sve se bolje uklapa u svoj novi dom. 

