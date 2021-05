U svojih 51 godinu života nisam još nikada čuo ni vidio da je u našim krajevima bilo medvjeda, rekao je za Glas Slavonije predsjednik LU Fazan iz Đurića Dražen Golubović.

Glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković potvrdio je informaciju, kazavši da se na tome području već nekoliko dana kreće medvjed, što su zabilježile i nadzorne kamere.

- Prema snimci, ima ogrlicu za praćenje kretanja. Najvjerojatnije je preplivao Savu i došao iz susjedne BiH. Vjerujemo da će se tamo i vratiti, a ako bi postao opasan i prijetnja ljudima, u što ne vjerujemo, poduzeli bi se određeni koraci u suradnji s lovačkim udrugama – kazao je.

Lovac Marin Kalistović također pretpostavlja da je medo došao iz susjedne države. Račinovce i Brezovo Polje u BiH dijeli samo rijeka Sava.

- Medvjeda ovdje nikada nitko nije vidio, tako mi pričaju i stari lovci. Puno ljudi nam nije ni vjerovalo, smijali su nam se kada kažemo da ga je snimila kamera. Medvjedić ima možda oko godinu i pol dana, prema procjeni, težine je 70-ak kilograma, i sada očito luta jer je medvjedica zasigurno dobila novu mladunčad - pojašnjava. Smatra kako će se medvjed vratiti kako je i došao.

- Kod nas se sigurno neće zadržati, ovdje mu je prenapučeno, to je selo do sela, ljudi su kod nas često i po šumama, posebice šumarijski radnici, i on ovdje nema mira. Mislim da je bezopasan, mladunče je, nije ni agresivan i po meni bi bilo najbolje da se vrati u svoje stanište - zaključio je.

Dodaje da su mu kolege lovci iz BiH, iz Čelića i Srebrenika, kazali da se medvjedi sve češće pojavljuju na Majevici, što je 20-ak kilometara zračne linije od Drenovaca, a viđeni su i oko Brčkog.

Neki, pak, mještani špekuliraju da je možda riječ i o nečijem kućnom ljubimcu kojega se vlasnik odlučio riješiti.