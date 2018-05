Meksička poruka Trumpu: Mi nikada nećemo platiti taj zid!

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je optužio Meksiko da ne radi "ništa" na zaustavljanju ilegalne imigracije i ponovio svoje predizborno obećanje da će Meksiko platiti zid kojega planira izgraditi na granici prema toj državi.

Vrlo brzo stigao je odgovor iz Meksika: ne, nećemo.

Trump se obraćao okupljenima na skupu u Nashvilleu u saveznoj državi Tennessee kad se vratio temi zida kojega želi izgraditi na južnoj američkoj granici kako bi zaustavio ilegalne useljenike.

Foto: EDGARD GARRIDO

Zid je bila jedna od njegovih omiljenih tema tijekom predizborne kampanje i jedna je od najspornijih točakka u odnosima s južnim susjedom.

"Na kraju, Meksiko će platiti taj zid", kazao je Trump. "Ne čine ništa na tome da zaustave ljude u prolasku kroz Meksiko iz Hondurasa i svih tih zemalja... ne rade ništa da nam pomognu".

Sat kasnije meksički predsjednik Enrique Pena Nieto latio se pera na Twitteru.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us).