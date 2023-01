Meksička vojska uhitila sina El Chapa. Tko je "Mali Chapo"?

Meksička vojska uhitila je u četvrtak Ovidia Guzmana, navodno glavnog trgovca fentanilom i sina ozloglašenog Joaquina "El Chapa" Guzmana, samo nekoliko dana prije nego što bi predsjednik Biden trebao otići u svoj prvi posjet Meksiku, piše Washington post.

Uhićenje je potvrdio visoki meksički sigurnosni dužnosnik, koji je prije službene objave želio ostati anoniman.

Vijest o uhićenju stigla je nakon noći nasilja u gradu Culiacanu u sjevernoj državi Sinaloa, sjedištu istoimenog narkokartela i jedne od najmoćnijih svjetskih organizacija za krijumčarenje narkotika. U četvrtak ujutro, snage sigurnosti na području Culaicana pokušavale su obuzdati nasilnu reakciju na uhićenje od strane Guzmanovih suradnika, rekao je dužnosnik.

Tko je El Chapito?

Meksički ministar sigurnosti, Alfonso Durazo, 2019. godine izjavio je za Reuters kako su odlučiti pustiti Olivia Guzmána Lópeza (28), sina kralja droge El Chapa, koji služi doživotni zatvor, kako bi zaštitili živote pripadnika Nacionalne garde i uspostavili mir u gradu Culiacánu.

Foto: Stringer/REUTERS

Mali El Chapo ili El Chapito kako još zovu Ovidia Guzmana Lopeza, sin je ozloglašenog meksičkog kralja droge Joaquina Guzmana, najpoznatijeg pod nadimkom El Chapo. El Chapo na meksičkom slengu označava "kratkog", a taj je moćni vođa kartela Sinaloa svoje carstvo stvorio zahvaljujući švercu kokaina koristeći automobile, vlakove, zrakoplove, podmornice pa čak i podzemne tunele.

Svjedoci su opisali mito od više milijuna dolara koje su plaćali korumpiranim pojedincima iz raznih službi - od policije, vojske, carinika, do istražitelja, ali i kako su bezobzirno ubijali sve one koji bi im stali na put, od konkurenata iz drugih kartela, do ambicioznih provoditelja zakona.

Ovidio (28) jedno je od četvero djece iz drugog braka svog oca, a danas je on jedan od vođa opakog Sinaloa kartela osnovanog 1980-ih.

Zajedno sa starijim bratom Ivanom, preuzeo je kontrolu nad tim podzemnim krugom 2017., kad je njihov otac izručen SAD-u. Sinovi koje lokalci nazivaju "Chapitosi" navodno su se za to morali izboriti, a na putu im je stajao jedan od osnivača Sinaloe.

Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

Ismel "El Mayo" Zambada navodno ih je želio maknuti iz organizacije, no u tome nije uspio zahvaljujući sposobnosti mladića, kao i dobrim vezama njihovog oca te strahopoštovanja koje je ostatak kartela osjećao prema njemu.

Ovidio je još od tinejdžerskih dana "učio posao" od svog oca, a u SAD-ovim dokumentima spominje se još i pod nadimkom "El Raton" i "El Raton Nuevo" - miš i novi miš.

Ovidio je jedan od mlađih i manje poznatih sinova El Chapa, ali ga je američka vlada optužila da je uključen u trgovinu drogom metamfetaminom, kokainom i marihuanom u kartelu.

Vjeruje se da u El Chapu ima najmanje 13 djece, a vjeruje se kako je najmoćniji od njih Ivan Guzman, koji se na društvenim mrežama često hvali luksuznim načinom života, okružen ženama, divljim životinjama i automobilima.

Foto: Stringer/REUTERS

Najnovija supruga El Chapoa bivša je kraljica ljepote, Emma Coronel Aispuro, koja se udala za El Chapoa 2007. godine i bila mu je pratitelj na suđenju. El Chapovi sinovi Ivan Archivaldo i Jesus Alfredo su djeca s prvom suprugom Marijom Alejandrinom Salazar Hernández, prenosi Fox News.

New York Post tvrdi da su Ivan i Jesus bili najdraži El Chapovi sinovi te je želio da oni preuzmu kartel. Prvo se oženio njihovom majkom, 1977.

Ovidiova majka ima ključnu ulogu u kartelu

Prema Fox Newsu, Ovidio Guzmán López, najmlađi od trojice braće Los Chapitos, sin je braka El Chapoa s Griseldom López Pérez. Poznata je i kao Karla Perez Rojo.

Griselda je uz Ovidija imala još troje djece; jedan od njih, Edgar Lopez, kasnije je strijeljan i ubijen. Ostalo dvoje djece zove se Grisella Guadalupe i Joaquin, prenosi El Heraldo. Heraldo nadalje izvještava da je "Griseldu tražila vlada Sjedinjenih Država zbog trgovine drogom i povezanosti s organiziranim kriminalom."

Foto: Screenshot/

Prema američkom ministarstvu pravosuđa Griselda Lopez Perez, supruga odbjeglog narkobosa Joaquin 'Chapo' Guzmana Loera, igra ključnu ulogu u njegovoj organizacija trgovine drogom.

Njihova akcija prema Kingpin aktu "zabranjuje američkim osobama obavljanje financijskih ili komercijalnih transakcija s ovom osobom, a isto tako zamrzava svu imovinu koja može imati pod američkom jurisdikcijom. "

