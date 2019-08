Mektić: Hrvatska narušava teritorijalni integritet BiH

Državni ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je u četvrtak da Hrvatska nezakonito vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu te narušava njezin teritorijalni integritet zbog čega bi vlasti ove zemlje, tvrdi on, trebale poduzeti korake kako bi zaštitile svoju granicu.

Nakon susreta s Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanske županije u koju se sinoć po njihovim navodima iz Hrvatske, odnosno Slovenije, vratilo 35 ilegalnih migranata, Mektić je ocijenio da se radi o novom ozbiljnom incidentu s Hrvatskom.

"Migrante koje Hrvatska primi na temelju readmisije iz Slovenije, ilegalno prebacuje u BiH. To je postao ozbiljan incident i mi smo došli situaciju razmišljati kako zaštititi teritorijalni integritet i kako zaštititi granicu", rekao je Mektić.

Pri tome nije rekao kakve bi eventualne protumjere vlasti Bosne i Hercegovine mogle poduzeti.

Skupina od 35 migranata koje su policajci u BiH u srijedu zatekli u općini Bosanska Krupa izjavili su u četvrtak kako su ih slovenski policajci deportirali u Hrvatsku koja ih je zatim prebacila u Bosnu i Hercegovinu. Prekršajni nalozi izdani u Sloveniji dokaz su kako se ti ljudi iz Slovenije vraćaju natrag.

Mektić je rekao kako vlasti BiH imaju dokumentirane optužbe protiv Hrvatske o nezakonitom vraćanju migranata.

"Opet, po ne znam koji put, dokumentiramo taj slučaj i potkrijepit ćemo i ovaj dokazima. To zaista za nas postaje krajnje neprihvatljivo ponašanje“, rekao je Mektić i izrazio sumnju kako državno Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zataškava ponašanje hrvatske policije.

„Prošli put na teritoriju BiH je došlo i do uporabe vatrenog oružja od strane hrvatske policije. Obavijestili smo Tužiteljstvo BiH. Oni su se odmah nakon naših informacija izjasnili da nema elemenata kaznenog djela. Ja tvrdim da je tu trebalo otvoriti istragu, bilo je dovoljno dokaza, ali ovo je po ne znam koji put da Tužiteljstvo BiH na povrede teritorijalnog integriteta ne reagira", rekao je državni ministar sigurnosti.

Nedavno su mediji objavili kako policija u BiH dovodi migrante do granice s Hrvatskom kako bi je ilegalno prešli. Svoju zabrinutost tim potezima izrazio je načelnik Uprave za granicu pri hrvatskom Ministarstvu unutarnjih poslova Zoran Ničeno, navodeći da se radi o svakodnevnim događajima.

Najveći problem s migrantima ima Unsko-sanska županija, dok središnje vlasti zemlje ne čine gotovo ništa kako bi graničnoj policiji pomogli da ojačaju granicu prema Srbiji i Crnoj Gori iz kojih svakodnevno pristižu novi migranti.

Od početka godine BiH je spriječila ulazak više od 7500 ilegalnih migranata, no puno više ih je uspjelo ući u zemlju.