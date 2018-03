'Melanija, strašno mi je žao što sam spavala s tvojim mužem...'

Karen McDougal (47), bivša Playboyeva zečica, tvrdi da je bila ljubavnica američkog predsjednika Donalda Trumpa (72). U intervjuu je detaljno opisala njihov odnos. Tijekom intervjua nekoliko puta je i zaplakala. Karen je rekla da je bila zaljubljena u Trumpa.

- Ja sam njega voljela i on je volio mene. Stalno mi je govorio da me voli - rekla je Karen McDougal. Tvrdi da je s Trumpom spavala već na prvom sastanku.

Former Playboy model Karen McDougal's message to Melania Trump: "I'm sorry. ... I wouldn't want it done to me" https://t.co/q9WkAxdWjy pic.twitter.com/NRdQJ2uKb4 — CNN (@CNN) March 23, 2018

- Nakon što smo bili intimni ponudio mi je novac. Nisam znala kako bih reagirala. Izraz na mom licu je sigurno bio jako tužan. Sve je bilo tužno. Kasnije sam plakala u vozilu. Rekla sam Trumpu da ja nisam takva djevojka - rekla je Karen. Sa suzama u očima prepričala je situaciju kada ju je Trump odveo u njihov stan i pokazao Melanijinu spavaću sobu.

"What can you say, except, I'm sorry?" Karen McDougal, a former Playboy model who is alleging an affair more than a decade ago with Donald Trump, apologizes to first lady Melania Trump https://t.co/iHhuzgEaMo pic.twitter.com/3FNDGY7CdW — CNN (@CNN) March 23, 2018

- Spavali su u odvojenim sobama, pomislila sam da možda imaju probleme u braku - rekla je Karen i dodala kako joj je bilo teško ući u stan oženjenog muškarca čija je žena tek rodila.

Former Playboy model McDougal on Trump's "Access Hollywood" tape: "Not the man that I knew" https://t.co/xjzeDwyHyi https://t.co/Pf6izrZDjg — Anderson Cooper 360° (@AC360) March 23, 2018

- Jedva sam čekala da izađem. Raditi nešto loše je jedno, ali raditi to loše u nečijoj kući, u nečijem krevetu. Srce mi se steglo - rekla je Karen.

Dodala je kako joj je bilo teško i da je osjećala krivnju, te poručila Melaniji da joj je 'jako žao'. Ipak, ostala je s Trumpom u vezi nekoliko mjeseci. Rekla je da Trump nije kakav se predstavlja na televiziji i da je vrlo šarmantan i pravi džentlmen.

Bijela kuća je njezine navode negirala i rekla je da su lažni. Karen McDougal je rekla za CNN da u javnost nije izašla kako bi naškodila Trumpu nego kako bi oprala ljagu sa svojeg imena.