Posjetila izbjeglice i na sebi nosila natpis 'Nije me briga'

Jakna koju je u četvrtak nosila američka prva dama Melania Trump za posjeta prihvatnom centru za djecu na granici s Meksikom, u jeku polemike o migrantskoj politici njezina supruga, potaknula je brojne reakcije, pa i oštre kritike.

Melania Trump je na ulasku u zrakoplov kojim je letjela u McAllen, u Teksasu, bila u smećkastoj jakni marke Zara, piše Daily Mail, s porukom ispisanom na leđima: "Doista me nije briga, a vas?"

Prva dama nakon dolaska nije više bila u toj jakni, ali društvene mreže su se već bile 'zapalile'.

"Nije šala. Melania Trump je nosila jaknu s porukom 'Doista me nije briga, a vas?' idući u prihvatne centre za djecu. Nemam riječi", objavio je na Twitteru Zac Petkanas, član demokratske stranke.

Na Twitteru su zaredala pitanja i najrazličitija tumačenja, a neki su se pitali je li riječ o poruci upućenoj javnosti ili ... njezinu suprugu.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!