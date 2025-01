Menadžerica Plive dobila otkaz. Morat će joj isplatiti 200.000 €

Menadžerica najveće hrvatske farmaceutske kompanije nezakonito je dobila otkaz i moraju je vratiti na posao, prenosi Danica.hr, Postane li presuda pravomoćna, to će značiti i da Pliva bivšoj zaposlenici mora isplatiti sve plaće od travnja 2021. godine do danas. Ugrubo, riječ je o bruto iznosu većem od 200.000 eura. Plus kamate.

Menadžerica je dobila otkaz jer je kao glavna koordinatorica studije za novi lijek propustila na vrijeme, do kraja ožujka 2021. godine, Europskoj agenciji za lijekove dostaviti potrebne dokumente, zbog čega je došlo do kašnjenja u registraciji lijeka na EU tržištu. Nakon izvođenja svih dokaza i saslušanja svjedoka, sud je zaključio da je otkaz nezakonit i da se direktoricu mora vratiti na posao. U privatnoj parnici može zatražiti i isplatu zaostalih plaća s kamatama.

Sud naglašava kako Pliva nije uspjela dokazati da je zaposlenica kriva za navodnu štetu, niti da se radilo o skrivljenom ponašanju. Tumači da je riječ o novom lijeku čija je registracija zatražena još 2015. godine, a menadžerica je tek 19. ožujka 2021. bila upoznata da je rok za predaju završnih dokumenata 29. ožujka.

Potrebni papiri na koncu su predani dva dana nakon roka, ali u farmaceutskoj kompaniji navode kako nisu bili kvalitetni. Osim toga, ističe se u presudi, Pliva nije dokazala ni da je došlo do štete koja se mjeri u “milijunima dolara” jer tijekom postupka to nije uopće precizirano.

Menadžericu, dakle, moraju vratiti na isto radno mjesto te joj isplatiti sve zaostale plaće. No, Pliva će se vjerojatno žaliti na presudu.