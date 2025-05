Dabro pjevao 'Pukni puško', na akciji i pića! Evo tko je bio na tulumu na koji je upala policija

Preko 400 ljudi, i staro i mlado, sjatilo se u subotu navečer u centar grada Otoka gdje je Domovinski pokret organizirao veliki predizborni party kojega su nazvali 'Dođi i pleši s nama u srcu Otoka'. Nije bilo toliko plesa koliko je bilo 'cuganja' jer se DP pobrinuo da sva 'cuga' bude u pola cijene, da tamburaši 'praše' do zore i da sve ima dobru domoljubnu vibru. A da se 'prašilo', prašilo se. Čak je i policija došla nešto prije ponoći jer su navodno dobili prijavu nekog građanina da je glazba preglasna, no kako je organizator imao sve uredne papire o prijavljenom koncertu na otvorenom s dozvolom da glazba svira do 4 ujutru, policija nije mogla drugo nego se okrenuti i otići jer nisu utvrdili elemente kršenja javnog reda i mira. U DP-u kažu kako se vjerojatno radi o namjernom pokušaju sabotiranja partija.

Pokretanje videa... 00:50 Josip Dabro pjeva 'Pukni puško' | Video: čitatelj 24sata

Osim toga, cjelonoćna seoska zabava prošla je umnogome bez problema i incidenata, osim što si saborski zastupnik Josip Dabro nije mogao pomoći kada je začuo 'najskuplju pjesmu' pa je uzeo mikrofon u ruke i, zajedno s gostujućim bendom, otpjevao 'Pukni puško'.

Kako doznajemo, na partiju nije bilo uobičajene slavonske meze, ali je u ponudi pića bilo baš sve, i to u pola cijene. Pivo, sokovi, pelinkovac, votka, gin, konjak, medica nudili su se za samo 1 euro, dok je boca vina i litra mineralne koštala 10 eura, boca crnog vina i Coca Cola 13 eura.

"Pa to nam je jeftinije nego ispred trgovine" komentirali su mještani Otoka kroz smijeh.

Na druženje s mještanima Otoka i okolice nije, pak, došao predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, jer on takva druženja baš ne voli, ali je zato među partimejkerima bio Josip Dabro. On je bio i domaćin ostalim kolegama iz stranke koji su u Otok došli iz svih krajeva Hrvatske, a na party su došli i DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar te saborski zastupnik Ivica Mesić. Ugostio ih je u svom domu prije početka seoske veselice, gdje su malo pojelo, a potom se nastavilo feštati u selu. Također je i after party bio kod Dabre doma, kada je on uzeo svoju harmoniku i ekipu nastavio zabavljati do zore.

Navodno su mu prijatelji te noći harmoniku 'okitili' s gotovo tri tisuće eura. Naime, Dabro je harmonikaš otkako je bio dijete, ali je tijekom godina taj dio svog osebujnog karaktera zapostavio. Čini se da je shvatio da od politike 'nema kruha', nego je harmonika bliža njegovom karakteru, a očigledno i isplativija.

U DP-u kažu kako je Otočka fešta koštala 2.900 eura te da je u potpunosti financirana od stranke, odnosno sredstava predviđenih za predizbornu kampanju. DP je siguran da će njihov kandidat u Otoku dobiti izbore već u prvom krugu.