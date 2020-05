Merkel je optužila Rusiju za hakerski napad: 'Vrijeđa me to'

Kancelarka Angela Merkel u srijedu je optužila Rusiju za "nečuveno" ponašanje 2015., kada je izveden hakerski napad na njemačku vladu, dodavši da je istraga urodila "neupitnim dokazima" o ruskoj umiješanosti, za što bi se mogle snositi posljedice.

Kako prenosi BBC, Merkel je u Bendestagu kazala da je bila meta hakerskog napada te da dokazi upućuju da se radi o ruskoj vojnoj obavještajnoj službi (GRU), opisavši rusku strategiju kao "hibridni rat" koji uključuje "iskrivljavanje činjenica" i "dezorijentaciju".

- To nije slučajnost, definitivno se radi o primjeni strategije. Vrijeđa me to - rekla je Merkel osudivši takvo ponašanje kao "nečuveno".

Kazala je da je time narušeno povjerenje i da zadržava pravo na protumjere, uključujući i protiv Rusije, ali je odmah potom dodala da će Njemačka nastaviti "težiti dobrim odnosima s Rusijom".

Njemačka novinska agencija dpa prenosi da je glavni njemački državni odvjetnik ishodio međunarodni uhidbeni nalog za mladog ruskog hakera Dimitrija Badina, nakon višegodišnje savezne istrage o tom slučaju.

Njemačka ga optužuje za kibernetičku špijunažu, posebice za hakiranje Bundestaga i krađu podataka, te za aktivnosti koje je provodio kao agent tajne službe.

Vjeruje se da se Badin nalazi u Rusiji.

Ruska vlada niječe hakiranje njemačkog parlamenta i krađu povjerljivih podataka.