'Sljedeća pandemija će doći iz laboratorija i to od biohakera'

Naša civilizacija je na prekretnici. Možemo napraviti dobar iskorak, možemo napraviti i loš. Pred nama nemamo jednu moguću budućnost nego nekoliko mogućih budućnosti. Pričamo o interesantnim vremenima, rekao je znanstvenik i osnivač zvjezdarnice u Višnjanu Korado Korlević.

- Sljedeća pandemija neće doći od šišmiša, nego da će doći zbilja iz laboratorija. I to ne vjerojatno vojnog, nego vjerojatno neki od biohakera će to odraditi. Znači, mi dolazimo u vrijeme kada će svaki srednjoškolac, student kojega zbilja zanima biologija postati beskrajno opasan. Ono što vidim s kompjuterskim napadima, to ćemo imati s biologijom. Tako da, znanost će biti i u onom pozitivnom smislu i u negativnom smislu. Moć destrukcije koju nam je dala je strašan - rekao je.

Smatra i kako će se svijet morati "iscijepati na dvije civilizacije".

- Jedan koji će biti zabava, jedan koji će biti zajamčeni osobni dohodak i jedna koja će biti svijet koji radi. U tom svijetu gdje radi i gdje će znanost i tehnologija gurati naprijed je jedini modus vivendi, a ovaj drugi dio zabava neće nestati. Mi smo ovisni o dobrim pričama i dobre priče će uvijek imati prioritet - rekao je Korlević. Dodao je i kako smatra da se budućnost ne događa, nego da ju sami biramo.

- Ovo je previše dobra kriza da se propusti. Sad je trenutak kada se donose odluke i ono što će se događati u budućnosti. Treba si postaviti pitanje - gdje sam ja u toj priči? Gdje smo moja obitelj i ja u toj priči? Ovo je fenomenalna prilika za učiti i za raditi na sebi, a ne da se dogodi da je bila pandemija, a ja ništa nisam radio - poručio je Korlević.

Za N1 je rekao i kako ima zvjezdarnica koje zbog korona virusa ne rade te da se obrana "jako stanjila" jer je, na neki način, sve blokirano.

O asteroidu koji u ovom trenutku prolazi kraj Zemlje, a o kojem je izvijestila i NASA, Korlević je rekao da je medijski interesantan, no da je na 10 udaljenosti od Mjeseca i zbog toga je "potpuno nebitan objekt".

- Imali smo sinoć jedan koji je prošao na 400 tisuća kilometara od Zemlje, to znači da je prošao na lokaciji stacionarnih satelita - poručio je Korlević.