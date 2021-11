Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je u intervjuu za Deutsche Welle od ponedjeljka kako smatra da se njezina poznata izjava "Uspjet ćemo!", koja se odnosi na izbjegličku krizu 2015. godine, pokazala kao točna.

"Da, mi smo uspjeli", rekla je njemačka kancelarka na odlasku u razgovoru za Deutsche Welle, odgovarajući na pitanje kako se danas odnosi prema povijesnoj rečenici koju je izrekla 2015., u jeku izbjegličkog vala koji je preplavio Njemačku.

Ona je dodala kako proces prihvaćanja izbjeglica nije uvijek protjecao idealno te ukazala na izgrede tijekom novogodišnje noći 2015./2016. kada su stotine migranata, mahom iz Maroka i Alžira, seksualno napastovali prolaznice.

Merkel je, međutim, istodobno podsjetila i na mnoge uspjele slučajeve integracije i angažman njemačkih građana u tom procesu.

"Mnogo ljudi u Njemačkoj se primilo posla i angažiralo u procesu integracije izbjeglica", rekla je Markel.

Ona je dolazak gotovo milijun izbjeglica iz Sirije i okolnih zemalja 2015. nazvala jednim od najvećih izazova njezine kancelarske karijere, ali nerado taj proces naziva "krizom".

"To su bili događaji koji su pokazali kako su ljudi direktno pogođeni, da se tu radi o ljudskim sudbinama i to je za mene bio najveći izazov", rekla je Merkel, koja do formiranja nove vlade obavlja funkciju predsjednice tehničke vlade.

Po njezinim riječima, problematika migracije, izbjeglica i sustava azila još uvijek na razini Europske unije nije riješena i prije svega se još intenzivnije mora raditi na sprječavanju uzroka zbog kojih se migranti upućuju u Europu.

"Moramo još mnogo toga učiniti kad je u pitanju razvojna pomoć, ali i legalni putovi useljavanja. Ono što me žalosti jest da glavnu riječ, kad je u pitanju migracija, vode krijumčari ljudi", rekla je Merkel.

"Moramo više reagirati u slučajevima kada UNHCR od nas zatraži prihvat ljudi kojima je zaista potrebna pomoć", dodala je njemačka kancelarka u odlasku.

Ona je objasnila kako je nakon događaja 2015. intenzivirala svoje aktivnosti u Africi.

Njemačka kancelarka smatra da će situacija s izbjeglicama i dalje ostati aktualna, prije svega i zbog situacije u Siriji, ali i ostalim kriznim područjima.

"Njemačka je danas spremnija na izazove migracije, ali ne zato što smo pojačali policijske aktivnosti, nego zato što sada intenzivnije razgovaramo sa zemljama porijekla. Kada je u pitanju dolazak migranata preko Bjelorusije mi već razgovaramo s vlastima u zemljama porijekla", rekla je Merkel i zaključila kako migracije i dalje ostaju veliki izazov u jednom svijetu koji je "suočen s mnogim problemima".