Mesić također potvrdio da je bio u Klubu, ali se ne sjeća kada

<p>Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u petak je u Pazinu potvrdio kako je bio u Klubu bivšeg predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića, uhićenog zbog afere Janaf, premda se ne sjeća kada i je li to bilo usred korona krize, no, dodaje, bili su na distanci. </p><p>"Ne sjećam se kada sam bio u Klubu, možda je to bilo usred korone. No, ako si na distanci, sve je u redu, a mi smo bili na distanci'', izjavio je Mesić novinarima odgovarajući na pitanje - je li mu sporno što su tamo odlazili u vrijeme lockdowna. </p><p>Mesić tvrdi da nisu morali ostavljati mobitele na ulazu u Klub.</p><p>"'Normalno smo razgovarali, nisam vidio današnjeg predsjednika Zorana Milanovića tamo u vrijeme lockdowna. Bio sam na poziv svog prijatelja, direktora Janafa, ali ne sjećam se detalja'', rekao je Mesić, koji je u Pazinu bio na obilježavanju Dana Istarske županije.</p><p>Napominje kako ne vidi zašto bi bilo sporno što je otišao "na prijateljsko druženje s direktorom velike firme".</p><p> I ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je također u Pazinu na obilježavanju Dana Istarske županije, ranije danas novinarima je rekao da je u dva navrata, otprilike u lipnju i kolovozu bio u klubu Dragana Kovačevića. </p><p> "Uostalom, kada su u tom klubu bili i drugi visoko rangirani dužnosnici, od aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića do bivšeg predsjednika Mesića, onda sam i ja bio znatiželjan da vidim kakav je to klub", kazao je Butković i dodao kako se radi o vrlo skromnom klubu. "Mobitel nisam ostavio na ulazu, ne odvajam se od njega", dodao je.</p>