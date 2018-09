Meso prodavali i 3. rujna, a rok trajanja istekao 13. kolovoza!

U Soniku u Povljani zatekla sam više paketa ‘svježeg’ mesa s isteklim rokom trajanja, javila nam je čitateljica 3. rujna.

Bile su to, dodaje, juneće kocke kojima je rok istekao 13. kolovoza, svinjetina koju je trebalo upotrijebiti do 31. kolovoza te fileti pilećih prsa s rokom do 1. rujna.

- Meso u vidljivo lošem stanju bilo je i zamrznuto iako je na njemu pisalo da je svježe. To su bili i jedini mesni proizvodi. Drugo se nije ni moglo kupiti - ogorčena je.

U Soniku objašnjavaju da je meso kojem se približio istek roka uporabe bilo izdvojeno kako bi ga preuzela ovlaštena tvrtka za zbrinjavanje.

- Zbog očigledne omaške meso nije odloženo u hladnjak u kojem se takvi proizvodi pohranjuju. Još jednom ćemo educirati zaposlenike o zbrinjavanju - rekli su u Soniku.

U PIK-u kažu da kupcima jamče zdravstvenu ispravnost robe isporučene na prodajna mjesta.

I u Vindiji potvrđuju da su odgovorni za proizvodnju i isporuku zdravstveno ispravne robe trgovcima s naznačenim rokom trajanja i uputama za rukovanje i skladištenje.

Nakon isporuke odgovornost za proizvode preuzima trgovac.

Stručnjak za sigurnost hrane Marijan Katalenić kaže kako se deklarirano svježe meso ne smije zamrzavati u trgovini.

- Stvaraju se veliki kristali koji razbijaju strukturu mesa i ono postaje žilavije i manje sočno. U ambalažu svježeg mesa obično se ubacuje inertni plin, poput dušika. On usporava, ali ne zaustavlja rast mikroorganizama. Ako mesu istekne rok, mikroorganizmi stvaraju i otrove koje ni termička obrada neće uništiti - objašnjava Katalenić.

U Sonik je došla i sanitarna inspekcija. Spomenutog mesa nije više bilo, ali utvrdili su nedostatke u zbrinjavanju hrane s istekom roka trajanja.