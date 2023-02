Meteoalarm u cijeloj državi: Čuvajte se minusa i udara bure

Sunčano, a malo oblaka bit će ujutro u gorskoj Hrvatskoj te danju na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Najniža jutarnja temperatura zraka između -10 i -6, na Jadranu od -3 do 2. Najviša dnevna od -1 do 4 u unutrašnjosti, a od 6 do 9 °C na moru, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: dhmz.hr

Zbog mogućih jakih udara vjetra na snazi je žuto upozorenje Meteoalarma. Žuti meteoalarm predstavlja potencijalno opasno vrijeme, dok narančasti meteoalarm označava opasno vrijeme. Narančasti meteoalarm zahvatio je tek dio Kvarnera.

Foto: dhmz.hr

Prema kraju tjedna postupno će biti manje hladno, od vikenda i osjetno toplije.

Vedrina će na Jadranu prevladavati i u petak, a za vikend će sa sjevera stizati oblaci, posebno u nedjelju kada će bura ponovno jačati. Unatoč oblačnijem vremenu, temperatura će postupno rasti pa će i jutarnji mraz duž obale biti rjeđa pojava.





I u unutrašnjosti u petak obilje sunčanog vremena, a za vikend promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, osobito u nedjelju, kada će biti i mjestimičnih slabih oborina, s njima i poledice, prenosi HRT.

U novom tjednu temperature će lokalno rasti desetak stupnjeva.

