Meteoalarm zbog olujnih udara bure kod Velebita: Na D8 oprez zbog vjetra, poledice i magle

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Na području Velebita puše jaka do vrlo jaka bura, a ujutro i olujna, s najjačim udarima i do 110 kilometara na sat. Zbog toga je na snazi narančasti meteoalarm za to područje

Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Na kopnu pretežno oblačno uz rijetku i slabu oborinu, u nizinama većinom kišu, a u visinskim predjelima snijeg. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 13 °C. Foto: meteo.hr Na području Velebita puše jaka do vrlo jaka bura, a ujutro i olujna, s najjačim udarima i do 110 kilometara na sat. Zbog toga je na snazi narančasti meteoalarm za to područje. Foto: meteo.hr Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje. Tijekom noći kiša će u višem gorju prelaziti u susnježicu i snijeg te su zbog zimskih uvjeta moguća ograničenja za teretna vozila s priključnim vozilom na cestama u Lici i Gorskom kotaru. U jutarnjim satima treba pripaziti na poledicu i maglu na cestama u unutrašnjosti. Uz jačanje bure tijekom dana bit će zabranjen promet na Jadranskoj magistrali (DC8) podno Velebita za pojedine skupine vozila. Zbog bočnih udara vjetra vozit će se uz ograničenje brzine na goranskoj dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb i velebitskoj dionici autoceste A1 Zagreb-Ploče-Karamatići. U Gorskom kotaru i Lici otežano se vozi zbog snijega, a moguća je i poledica. Zbog vjetra dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Maslenica otvorena je samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina). Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Zbog aktivnog klizišta na državnoj cesti DC5 dionici Okučani-Lipik vozi se usporeno, uz privremenu regulaciju i ograničenje brzine od 30 km/h. U prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. U prekidu je promet preko graničnog prijelaza Bogovolja, zbog tehničkih poteškoća. Najčitaniji članci