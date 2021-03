Hrvatska meteorska mreža krajem veljače snimila je pad meteora na području Dalmacije, točnije šibenskog zaleđa, a snimile su ga četiri kamere koje su dio sustava više od 30 kamera Hrvatske meteorske mreže.

Hrvatski astronomi pripremaju ekspediciju i uskoro kreću u potragu za meteoritima, a točnu lokaciju drže u tajnosti.

- Događalo se ranije da se zbog prevelikog broja ljudi stvori prevelika gužva na terenu i onda ne bude ništa od posla - rekao nam je Korado Korlević iz zvjezdarnice u Višnjanu.

Korlević je u srijedu za RTL objasnio kako meteoriti mijenjaju masu zbog trošenja, a kaže kako njihova vrijednost ovisi o kemijskom sastavu.

- Njegova veličina je bila veličine nogometne lopte, ali meteori se troše, pa sad smo došli na 100-injak grama. Vrijednost ovisi od kemijskog sastava, od tisuću eura, do basnoslovno, ako je jako rijetki materijal no tada ima znanstvenu vrijednost veću od one materijalne i u komadićima se razmjenjuje po institutima - rekao je astronom Korado Korlević.

Meteor je pao 23. veljače u 23 minute nakon ponoći vjerojatno na području Drniša, a potraga malo kasni, priznao je Korlević. Dodao je i kako prepoznati koji su pravi metoriti.

- Znamo po kristalima i unutarnjoj strukturi. A onda naši kolege sa Sveučilišta u Manchesteru ispituju izotopski sastav - pojasnio je kratko za RTL.