Hrvatska meteorska mreža krajem veljače snimila je pad meteora na području Dalmacije, točnije šibenskog zaleđa, a snimile su ga četiri kamere koje su dio sustava više od 30 kamera Hrvatske meteorske mreže.

Hrvatski astronomi pripremaju ekspediciju i uskoro kreću u potragu za meteoritima, a točnu lokaciju drže u tajnosti.

- Događalo se ranije da se zbog prevelikog broja ljudi stvori prevelika gužva na terenu i onda ne bude ništa od posla - rekao nam je Korado Korlević iz zvjezdarnice u Višnjanu.

Meteoriti su inače od raznih materijala, a većina su takozvani kondriti, kameni meteori koji nemaju posebnu vrijednost.

S druge strane, postoje i meteoriti od nikla, željeza ili s tragovima drugih metala koji su puno vredniji i koji se na tržištu prodaju i po nekoliko stotina eura ili dolara po gramu.

Najskuplji su pak meteoriti koji su dijelovi stijena s primjerice Marsa ii mjeseca, koji stoje i po nekolikio tisuća eura po gramu.

Sve to i još neke detalje pojasnio nam je Dorian Božićević, glavni tajnik Hrvatskog astronomskog društva:

- Cijene na tržištu su različite, a nakon što naše kamere zabilježe let meteora tada se izračunava njihova putanja i može se ustanoviti odakle je došao - objasnio je.

Iz Hrvatskog astronomskog savzea kažu da su četiri kamere (Zadar, Čiovo, Zvjedano selo Mosor i Humac - Općina Jelsa na otoku Hvaru) omogućile izračun putanje, iz kojeg je proizišlo da je tijelo veličine otprilike rukometne lopte u atmosferu Zemlje ušlo brzinom od oko 19,7 kilometara u sekundi te svoj sjajni put započelo na visini od 84 kilometra. Nakon nešto više od 4 sekunde preleta, meteoroid se ugasio pri brzini nešto manjoj od 3 kilometra u sekundi na visini od 26 kilometara, pri čemu rezultat dinamike u zadnjoj točki svijetlog leta upućuje na to da je dio meteoroida preživio svijetli let.

Preživjela masa procijenjena je na oko 25 grama, što uz tipičnu gustoću od 3300 kilograma po metru kubičnom daje tijelo koje odgovara kugli promjera oko 25 milimetara (nešto poput veličine loptice za stolni tenis ili golf). Orbita tijela ukazuje na to da je tijelo porijeklom iz asteroidnog pojasa.

Treba razjasniti i pojmove. Meteor je svjetlosna pojava na nebu, meteroid je kamen koji pluta u svemiru, a meteorit je kad sleti na površinu.

Mi ga na našim kamerama vidimo dok gori, a kad se ugasi ulazi u takozvani "tamni let", i upravo je zbog tog dijela njegovog puta teško odrediti točan položaj pada. Kada uđe u tamni let on gubi na masi i usporava, te pada slobodnim padom na zemlju. Zbog toga su nam tada potrebni detaljni meteo podaci o kretanjima vjetra na tom području kako bi što bolje mogli odrediti približno mjesto pada, pojasnio je Božićević.