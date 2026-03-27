Meteorolog o oluji: 'Slijedi nam kratko smirivanje. Slična nas situacija čeka sljedeći tjedan'

Zagrebačko područje i kontinentalni dio zbrajaju štetu nakon snažne ciklone koja je prošla kroz Hrvatsku. Meteorolog Ivan Čačić za Dnevnik Nove TV izjavio je da ovakvo vrijeme nije tipično za ovo područje, a uzrok je prodor hladnog zraka na Sredozemlje. "Ova situacija nije tipična za kontinentalni dio. Takve udare vjetra obično čujemo na Jadranu, podno Velebita, ali sada je i ovdje puhalo olujnom snagom. Ovo je još jedan dokaz da su se energetski uvjeti u atmosferi promijenili", naglasio je Čačić.

Istaknuo je da su građani na vrijeme bili upozoreni, prognoze su bile precizne te je zbog toga na snazi bio crveni alarm.

- Možemo očekivati samo prolazno smirivanje. Prognostičke karte pokazuju da nas vrlo slična situacija čeka već u utorak i srijedu. Na južnom Jadranu opet se stvara snažan vrtlog i svakako treba nastaviti pratiti službena upozorenja - pojasnio je.

Tomašević obišao oštećena područja

Štete od nevremena gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obišao je s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, a novinarima je potvrdio da je cijeli dan u kontaktu s nekoliko ministara, čuo se i s premijerom Andrejem Plenkovićem te se koordiniraju oko cijele situacije.

Tri osnovne škole znatno su, kaže, oštećene - Remete, Markuševec i u Španskom "Tituša Brezovačkog". Vjeruje da će većinu škola i vrtića brzo sanirati, a za one za koje će im trebati više vremena, kad prođu školski praznici morat će možda s Ministarstvom napraviti i neki privremeni premještaj učenika u školske objekte koji nisu stradali.

Tomašević je ustvrdio i kako je dosta velika šteta na osobnim vozilima i na krovovima, uglavnom limenim, koje je dignuo vjetar. Najavio je da će kao i 2023. vidjeti, da idu u mjere financijske pomoći za građane koji nisu osigurani. Za školske objekte rekao je da su osigurani od strane Grada, tako da tu očekuju i povrat sredstava od osiguravajućih društava.