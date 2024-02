Meteorolog o zagađenju zraka: Ove čestice su izrazito opasne, evo zbog čega se to događa

Meteorolog Ivan Čačić u Dnevniku Nove TV komentirao je zagađenje zraka s kojim se bori Hrvatska.

- Čestice manje od 2 mikrometra, i ona jednake ili manje od 10 mikrometara osobito su opasne i upravo Svjetska meteorološka organizacija ima cijeli niz motrenja i podatka o tome. Možemo reći da su osobito opasne vezano uz respiratorne probleme i opasne su za ranjive skupine - starije osobe, trudnice pa i djeca - kazao je meteorolog.

Objasnio je i što je uzrok ovoj lošoj kvaliteti zraka.

- Ima nekoliko elemenata zbog čega se to događa. S jedne strane su izvori onečišćenja, a to je najčešće promet i izvori izgaranja. Sada po zimi, vezano uz drvo i ugljen. S druge strane imate vremensku situaciju gdje nema velike razlike u tlaku, nema vjetra i ne dolazi do provjetravanja. Te čestice onda ostaju na mjestu gdje izviru i stvaraju velike koncentracije opasne za zdravlje - rekao je Čačić.

Pitanje je i koji su gradovi inače najizloženiji ovakvoj kakvoći zraka i koliko često se ovakvi incidenti mogu događati.

- Uglavnom je to unutrašnjosti i najviše u mjestima gdje ima dosta prometa, industrije i izgradnja - pojasnio je.