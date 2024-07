I za vikend paklene vrućine: 'Potrajat će se sredine idućeg tjedna, a možda i dulje...'

Neobično dug toplinski val će potrajati do sredine idućeg tjedna, a možda i dulje, rekao je za HRT Tomislav Kozarić iz DHMZ-a. Kazao je kako se tog toplinskog vala nećemo još tako skoro riješiti, a osvježenje nam mogu pružiti more i rijeke. I danas je za cijelu Hrvatsku na snazi bilo crveno upozorenje, tako će biti i sutra.

Detaljna prognoza za subotu

U subotu u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Iako mala, ipak postoji vjerojatnost za lokalni pljusak, uglavnom prema kraju dana. Poslijepodnevna temperatura od 36 do 38 stupnjeva, a noć topla.



U središnjim predjelima temperatura se noću uglavnom neće spušati ispod 21, a danju će biti većinom sunčano i vruće, u Posavini i Banovini i vrlo vruće uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Poslijepodne, uz mjestimice jači razvoj oblaka, uglavnom su na sjeveru mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.





Sutra će na zapadu zemlje prevladavati sunčano, na otocima i vedro. A sredinom dana u Istri su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu zahvatiti i riječko područje i dio Gorskog kotara. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u početku na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.



U sunčanoj Dalmaciji najniža temperatura u subotu će biti između 21 i 26 stupnjeva, a najviša od 33 na otocima do vrlo vrućih 38 u njezinoj unutrašnjosti. Crveno upozorenje na toplinski val, kao i posvuda u Hrvatskoj. Slabo do umjereno jugo na otvorenom moru, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak.





Na krajnjem jugu vjetar većnom slab, more kao i drugdje mirno i malo valovito, a sunca u izobilju. Isto tako ni vrućine neće nedostajati - noć će biti vrlo topla, a dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva."