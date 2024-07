Pakleni petak, Hrvatska opet u crvenom: Ovakve temperature očekuju nas tijekom cijelog ljeta

Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 33 i 38 °C.

Za cijelu Hrvatsku izdan je i danas crveni alarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno.

Foto: DHMZ

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozorava DHMZ.

Meteorologinja DHMZ-a Danijela Vlašić za N1 govorila je koliko dugo možemo očekivati da će trajati.

- Ova toplina će potrajati. Zasigurno još deset dana. Prema dugoročnim prognozama cijelo ljeto nas očekuju slične temperature zraka - kazala je Vlašić.

- Vlaga je visoka. Ona temperatura zraka koja bi ljeti bila najugodnija je da su minimalne noćne između 17 i 19 Celzijevih stupnjeva, maskimalne dnevne između 27 i 29 kako je to nekada, u prosjeku, i bilo - komentirala je.

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

- Toplinski valovi jesu karakteristika klime Mediterana i oni su se i prije pojavljivali, ali prije su bili jednom u pet ili deset godina, a sada tijekom ljeta imamo nekoliko puta toplinske valove, pa se cijelo ljeto pretvori u jedan dugi toplinski val, s konstantnim upozorenjima – od žutog do crvenog, kada svi aktivno patimo. Tako je već zadnjih deset godina. Nažalost, čini se da će tako i ostati za naših života - dodaje te govori kako je eto nova klima u kojoj živimo.

Foto: DHMZ

I za vikend slično vrijeme.

- Na kopnu u subotu, uz prolazno umjeren jugozapadnjak, postoji mogućnost za lokalno izraženije pljuskove na sjeveru, no i dalje će prevladavati sunčano i vruće te uglavnom suho vrijeme. Malo manje vruće bit će u nedjelju i ponedjeljak poslijepodne. Vrućina se nastavlja i na Jadranu.

Često s toplim, na jugu i vrlo toplim noćima, te vrućim i u Dalmaciji uglavnom vrlo vrućim i nerijetko sparnim danima. Na sjevernom dijelu, osobito u Istri u subotu, mogući su pljuskovi, no i dalje pretežno sunčano, poslijepodne uz povremeno umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys.