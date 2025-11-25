Obavijesti

News

Komentari 0
KIŠA, VJETAR, GRMLJAVINA

Meteorolozi najavili obilne pljuskove: Moguće su i pijavice, izdali niz upozorenja za regije

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Meteorolozi najavili obilne pljuskove: Moguće su i pijavice, izdali niz upozorenja za regije
Vodice: Grmljavinsko nevrijeme i jaka kiša pogodilo Dalmaciju | Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Jadran će biti posebno pogođen jakim i olujnim južnim vjetrom te jugom, koji će tijekom dana naglo okretati na jugozapadni i sjeverozapadni smjer

Hrvatsku u utorak očekuje izrazito nestabilno vrijeme, s obilnom kišom i jakim vjetrovima diljem zemlje. Prema najnovijoj prognozi, cijela će zemlja biti pod utjecajem oblačnog vremena, a kiša će povremeno biti praćena pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu i u njegovoj neposrednoj blizini gdje se očekuju i obilnije oborine.

Vjetar će puhati umjereno južni i jugozapadni, dok će u gorskim predjelima biti i jak, a na istoku zemlje očekuje se jugoistočni vjetar. Navečer će vjetar okretati na sjeverni i sjeverozapadni smjer, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće, osobito u unutrašnjosti.

Jadran će biti posebno pogođen jakim i olujnim južnim vjetrom te jugom, koji će tijekom dana naglo okretati na jugozapadni i sjeverozapadni smjer, najprije na sjevernom dijelu obale. Prema večeri, vjetar će na sjevernom Jadranu slabiti, ali se i dalje očekuju jaki udari vjetra na ostatku obale.

NA MORU OBILNA KIŠA Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

Temperature zraka danas će se kretati između 8 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti nešto toplije, s vrijednostima između 12 i 17 °C. 

Meteorolozi upozoravaju da su moguće i pijavice. 

DHMZ je za utorak izdao narančasto upozorenje za kninsku i splitsku regiju zbog obilne i jake kiše. Za cijeli Jadran izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025