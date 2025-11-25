Meteorolozi najavili obilne pljuskove: Moguće su i pijavice, izdali niz upozorenja za regije

Hrvatsku u utorak očekuje izrazito nestabilno vrijeme, s obilnom kišom i jakim vjetrovima diljem zemlje. Prema najnovijoj prognozi, cijela će zemlja biti pod utjecajem oblačnog vremena, a kiša će povremeno biti praćena pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu i u njegovoj neposrednoj blizini gdje se očekuju i obilnije oborine.

Vjetar će puhati umjereno južni i jugozapadni, dok će u gorskim predjelima biti i jak, a na istoku zemlje očekuje se jugoistočni vjetar. Navečer će vjetar okretati na sjeverni i sjeverozapadni smjer, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće, osobito u unutrašnjosti.

Jadran će biti posebno pogođen jakim i olujnim južnim vjetrom te jugom, koji će tijekom dana naglo okretati na jugozapadni i sjeverozapadni smjer, najprije na sjevernom dijelu obale. Prema večeri, vjetar će na sjevernom Jadranu slabiti, ali se i dalje očekuju jaki udari vjetra na ostatku obale.

Temperature zraka danas će se kretati između 8 i 13 °C na kopnu, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti nešto toplije, s vrijednostima između 12 i 17 °C.

Meteorolozi upozoravaju da su moguće i pijavice.

DHMZ je za utorak izdao narančasto upozorenje za kninsku i splitsku regiju zbog obilne i jake kiše. Za cijeli Jadran izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

