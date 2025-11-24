Obavijesti

News

Komentari 1
NA MORU OBILNA KIŠA

Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
2
Foto: PIXSELL/

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje nova značajna promjena vremena. Jutro je počelo s minusima, a u 6 sati najhladnije je bilo u Požegi -9 te u Virovitici minus 6. Sa zapada stiže naoblačenje koje će tijekom dana donijeti povremenu kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se ponegdje očekuju i obilnije oborine.

Pogledajte vrijeme po gradovima

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju, a navečer i tijekom noći očekuje se kiša i u ostalim dijelovima zemlje.

NA SLJEME, NA SLJEME... Zimska idila na Sljemenu: Sa sanjkama čekaju red za žičaru, stvorila se velika kolona auta
Zimska idila na Sljemenu: Sa sanjkama čekaju red za žičaru, stvorila se velika kolona auta

Na kopnu će jutro biti obilježeno lokalnom maglom, a vjetar će biti umjeren jugozapadni. U gorju se očekuju jaki, ponegdje i olujni udari vjetra, što može izazvati dodatne poteškoće u prometu i svakodnevici. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje i olujno, a povremeno će prevladavati i južni vjetar.

Temperature zraka danas će biti u rasponu od 4 do 9 °C na kopnu, dok će se na Jadranu kretati između 11 i 16 °C.

U Zagrebu će prevladavati postupno naoblačenje, a mogućnost za slabu kišu bit će najveća navečer. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će u okolnom gorju biti jak s mogućim olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu očekuje se oko 6 °C. Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih poledica u gorju te zbog jakih i olujnih vjetrova, osobito na Jadranu i u planinskim predjelima. 

OPREZNO PRILIKOM KRETANJA FOTO Zimski prizori: Težina snijega u Sisku slomila grane
FOTO Zimski prizori: Težina snijega u Sisku slomila grane

U utorak pak bit će pretežno oblačno, uz  povremenu kišu, dok su na  Jadranu i u predjelima uz njega mogući lokalno pljuskovi s grmljavinom. Obilna oborina vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana u Dalmaciji.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak, na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu vjetrovito uz jak i olujan južni vjetar i jugo koji će naglo okretati na jugozapadni pa sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu, zatim i slabjeti. U unutrašnjosti najniža temperatura od 3 do 8, najviša između 8 i 13 °C. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperatura većinom između 11 i 16 °C.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025