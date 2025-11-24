Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje nova značajna promjena vremena. Jutro je počelo s minusima, a u 6 sati najhladnije je bilo u Požegi -9 te u Virovitici minus 6. Sa zapada stiže naoblačenje koje će tijekom dana donijeti povremenu kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se ponegdje očekuju i obilnije oborine.

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju, a navečer i tijekom noći očekuje se kiša i u ostalim dijelovima zemlje.

Na kopnu će jutro biti obilježeno lokalnom maglom, a vjetar će biti umjeren jugozapadni. U gorju se očekuju jaki, ponegdje i olujni udari vjetra, što može izazvati dodatne poteškoće u prometu i svakodnevici. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje i olujno, a povremeno će prevladavati i južni vjetar.

Temperature zraka danas će biti u rasponu od 4 do 9 °C na kopnu, dok će se na Jadranu kretati između 11 i 16 °C.

U Zagrebu će prevladavati postupno naoblačenje, a mogućnost za slabu kišu bit će najveća navečer. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će u okolnom gorju biti jak s mogućim olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu očekuje se oko 6 °C. Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih poledica u gorju te zbog jakih i olujnih vjetrova, osobito na Jadranu i u planinskim predjelima.

U utorak pak bit će pretežno oblačno, uz povremenu kišu, dok su na Jadranu i u predjelima uz njega mogući lokalno pljuskovi s grmljavinom. Obilna oborina vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana u Dalmaciji.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak, na istoku jugoistočni, navečer u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu vjetrovito uz jak i olujan južni vjetar i jugo koji će naglo okretati na jugozapadni pa sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu, zatim i slabjeti. U unutrašnjosti najniža temperatura od 3 do 8, najviša između 8 i 13 °C. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperatura većinom između 11 i 16 °C.