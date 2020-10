Meterolozi su zabilježili jake udare juga: 'Najgore tek slijedi'

Najjači jugo u posljednjih nekoliko godina puhalo je danas u Zadru, izmjereni su udari od 105 km/h, a rekorderi su i Palagruža i Lastovo s udarima od preko 108 km/h

<p>Tijekom dana u Dalmaciji je zabilježeno najsnažnije jugo unazad nekoliko godina. Na Palagruži je do 11 sati jugo imalo udare do 109 km/h, na Lastovu 108 km/h, a u Splitu 90 km/h.</p><p>Najjače jugo u posljednjih nekoliko godina puše i u Zadru, točnije, radi se o općenito najjačem vjetru u posljednjih nekoliko godina. Prosječna brzina juga dosegla je 20 m/s, a izmjereni su udari do 105 km/h, piše Dalmacija Danas.</p><p>Uslijed orkanskog juga, valovi su višemetarski, a brojne rive su pod vodom. U kolapsu je pomorski promet duž Jadrana.</p><p><strong>Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:</strong></p><p><strong>trajektne linije</strong>: Makarska-Sumartin, Šibenik- Kaprije- Žirje, Biograd-Tkon, Zadar-Preko, Zadar-Brbinj, Sestrunj-Zverinac, Bršanj-Rava, Porozina-Brestova, Ubli-Vela Luka-Split, Trogir-Drvenik V-Drvenik M, Drvenik-Sućuraj, Lopar-Valbiska;</p><p><br/> <strong>katamaranske linije</strong>: Split-Hvar-Split, Zadar-Iž Mali-Iž Vel. Rava-Mala Rava, Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac- Božava-Brbinj, Split-Hvar-Korčula, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Sobra-Šipan-Dubrovnik;</p><p><br/> <strong>brodske linije</strong>: Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice, Zadar-Sali-Zaglav, Zadar-Preko, Vodice-Šepurine-Prvić luka-Zlarin-Šibenik, Mali Lošinj-Unije-Susak.</p><h2>Juga puše i na sjevernom Jadranu </h2><p><br/> U Labinu na Fortici zabilježen je udar od čak 122 km/h, a od ostalih postaja možemo spoemnuti i Krk (68 km/h), Pulu (67 km/h) i Poreč (57 km/h). Jugo je podignulo visoke valove, stoga je more na istoku i jugu Istre ponegdje jače valovito i uzburkano, javlja IstraMet.</p><p>Stižu lokalno obilnije oborine, bujice, pijavice, tuču te orkanske udare vjetra.</p><h2>'Najgore tek slijedi'</h2><p><br/> - Najgore tek slijedi - najavio je <strong>Tomislav Kozarić</strong>, iz DHMZ-a, u HTV-ovoj sinoćnjoj emisiji Vrijeme komentirajući jačanje južine u petak i najavljujući nevrijeme tijekom subote. </p><p>Osim u subotu diljem Hrvatske iznadprosječno visoke temperature zraka, koja će u središnjoj i osobito istočnoj Hrvatskoj biti oko dosadašnjih listopadskih rekorda - ponegdje gotovo sigurno i viša od njih - mnogima će smetati i južina, posebice na Jadranu, gdje će prevladavati jako i olujno jugo, uz koje će more mjestimice biti i jače valovito.</p><p>I kiša će mnogima prouzročiti nevolje, osobito od kasnog poslijepodneva do nedjeljnog jutra, kada će u većini krajeva biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i olujnog nevremena uz mogućnost tuče, na Jadranu i pijavica. Stoga su stručnjaci DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave.</p><p>Od nedjelje će biti mirnije i malo manje toplo, ali i dalje promjenjivo, uz jugozapadnjak i jugo, te uz povremenu kišu, osobito na Jadranu i područjima uz njega.</p><p>Detaljniju, u petak poslijepodne aktualnu detaljnu prognozu po područjima za HRT je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.</p><h2>Od nedjelje manje toplo, i dalje promjenjivo</h2><p><br/> Na kopnu u nedjelju u noći i ujutro još kiša, osobito na istoku i pljuskovi, a zatim u većini krajeva razvedravanje, uz malo nižu temperaturu. Vrijeme se neće stabilizirati ni u prvim danima idućeg tjedna, pri čemu je kiša najmanje vjerojatna u utorak. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak.</p><p>I na većem dijelu Jadrana u nastavku vikenda razvedravanje, a mjestimice pljuskovi u početku još na jugu, zatim na sjeveru. U ponedjeljak i utorak promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, češće u ponedjeljak. S prolaskom fronte u noći sa subote na nedjelju temperatura će se sniziti, a jugo oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, nakratko i sjeverozapadnjak i buru, pa će ponovno zapuhati jugo i jugozapadnjak.</p><p> </p>