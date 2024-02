'Mi ćemo raditi 16 nedjelja kao pekara, a sve ostale kao fast food. Tako sam spasila posao...

U više od 30 godina rada, otkad imam pekarnicu, nikad ništa nisam radila na crno niti se usudim. To nije moj fah. Uvijek sam radila u okviru zakona, u skladu s propisima, pa ću tako i sad. Naime, mi smo u sudskom registru oduvijek registrirani i za ugostiteljstvo, no nikad to pravo nismo aktivirali jer za to nije bilo potrebe. Sve do sada, kad smo to pravo odlučili iskoristiti. Zakonski propisi to omogućavaju, sve je u skladu s njima i mi smo nakon posjeta dvije komisije dobili rješenje iz županijskog ureda koje nam omogućava rad nedjeljom. I nismo jedini. Znam za najmanje tri lanca pekarnica u Rijeci koji već koriste to pravo. Ljudi se snalaze, a zakoni se donose s rupama, što da vam kažem, objašnjava nam Zlatka Splajt (72), vlasnica nadaleko poznate obiteljske pekarnice Čavjanka u Čavlima, nadomak Rijeke.