'Djeca plaču jer brace Gabrijela nema, mi još čekamo odgovore'

Jako nam je teško i bolno svaki novi dan, a još se sad bliže i Svi sveti, kao i godišnjica smrti našeg anđela. Nema trenutka da nam naš Gabrijel nije u mislima. Gabi (7) i Mihael (5) i dalje plaču i traže svoga bracu, svaki drugi dan su na groblju, jako im nedostaje, kroz suze nam priča Ivana Bebić, majka preminulog Gabrijela (9) iz Metkovića.

Dječak je, podsjetimo, preminuo 11. prosinca prošle godine i to nakon što nekoliko liječnika u metkovskom Domu zdravlja i na hitnom prijemu nije prepoznalo težinu njegove kliničke slike. Čak dvije pedijatrice su ga u nekoliko dana poslale kući. Dok nije potpuno klonuo pa ga se helikopterom prebacilo u KBC Split. Tamo je, nažalost, stigao prekasno te mu više nije bilo spasa. A ovi roditelji još uvijek čekaju rezultate sudskog vještačenja o tome tko je kriv za smrt njihova sina i pravdu.

'Mi još sve čekamo'

- Evo još malo i proći će godina dana, a još se ništa nije riješilo. Toliko je traljavosti bilo od samog početka, kao što je pokazao i obdukcijski nalaz - govori mama dok se bori sa suzama, emocijama i uspomenama, ne želeći govoriti javno o rezultatima obdukcijskog nalaza i uzorku smrti svog malenog dječaka dok vještačenje ne bude konačno gotovo. A roditelje je dodatno pogodila višemjesečna trakavica upravo oko tog vještačenja. Naime, DORH je slučaj slao na Medicinske fakultete u Split, Rijeku i Zagreb i svi su poslali odbijenice. Naposljetku je vještačenje preuzeo, kaže nam mama Ivana, Medicinski fakultet u Zagrebu.

- Mi još uvijek čekamo, sve stoji, sve je isto, baš kao što je sve isto i u našem Domu zdravlja i na Hitnoj. Svi ti isti ljudi, koji su slali mog Gabrijela kući, rade i dalje na Hitnoj na istom radnom mjestu. I rade iste pogreške, i dalje šalju ljude kući. I ja ih gledam svakog tjedna kad dovodim dijete na injekcije. Jako bolno - kaže mama.

Naime, kćerkica Gabi već pet godina ima teški reumatoidni artritis, a dobila je i osteoporozu lijevog koljena pa jednom tjedno prima injekcije.

- Već pet godina se bori da stoji na nogama. Unatoč tome trenira karate, na koji je krenula s Gabrijelom. Nakon njegove smrti rekla mi je “mama, ono što je on krenuo, ja ću nastaviti.” Borac je, ide i natjecanja, baš je nedavno osvojila zlato - kaže Ivana dodajući da se teško nose s ovom tragedijom i bolnim gubitkom sina i brace.

- Gabrijel je njih dvoje čuvao, bili su jako povezani. Miha je sve dijelio s njim, stalno pita za njega. Gabi je krenula u prvi razred i bilo je baš teško jer joj je Gabrijel govorio kako će ju paziti kad dođe u školu. Svaki mjesec djeca idu psihologu, a suprug i ja psihijatru. Danju smo veseli zbog njih, ali noću si ja dam oduška i isplačem dušu. Ne spavamo uopće otkako se to dogodilo - govori majka tihim glasom.

Nakon ovog tragičnog slučaja stanovnici doline Neretve digli su se na noge i prosvjedovali za bolju zdravstvenu skrb u svojem kraju, a ministar zdravstva Milan Kujundžić u petak je konačno potpisao ugovor o izgradnji dnevne bolnice u Metkoviću.

- Barem se nešto pokrenulo zahvaljujući Gabrijelu. To će olakšati našim stanovnicima jer neće morati na terapije u Dubrovnik - kaže Ivana.

Ivica Martinčević, jedan od čelnih ljudi Građanske inicijative Sinovi i kćeri doline Neretve i organizator prosvjeda kaže nam da ne vjeruje da će se taj projekt konačno ostvariti sve dok vlastitim očima ne vidi izgrađenu dnevnu bolnicu.

- Ministar kasni sa svime. Na sastanku 31. siječnja rečeno nam je da će izgradnja početi 1. listopada, a on tek sad potpisuje ugovor. Dnevna bolnica se u Metkoviću trebala izgraditi još prije dvije godine, a sad kad se potpisao konačno taj ugovor, tko zna kad će ta gradnja početi. A i to će biti ustvari moderni Dom zdravlja, no dobro, bolje išta. Nakon Gabrijelove smrti dobili smo par uređaja u Domu zdravlja, uletjelo je par doktora iz Mostara i to je to. Pomaci prema naprijed su minimalni i to građane ne zadovoljava - kaže.