'Mi na našem otoku ne želimo politiku, grad nam je odmor!'

Zadnji, i to najzapadniji dalmatinski otok, Premuda broji tek pedesetak stalno nastanjenih duša. Službeni popis će navesti mnogo više, više od sto, ali zimska realnost je nešto sasvim drugo. No na otoku nema nezaposlenih, naime svi mlađi stanovnici rade, troje njih stalno živi na Premudi, a četvrti, i to čistač, dolazi dva puta tjedno, ali ne iz grada, kao što je uobičajeno, nego s jednog od susjednih otoka, s Oliba, koji je udaljen nešto manje od sat vremena katamaranske plovidbe.