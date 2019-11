'Mi nismo Pink Pantheri, samo želimo naplatiti ratnu odštetu'

Ogromna draguljarnica, puna kao brod. Na jednoj strani srebro, na drugoj Franck Muller, IWC, sve skupocjeni satovi, to je bilo svega i svačega, zacaklile su se oči Rajku Čauševiću koji je ovako započeo priču o još jednoj pljački u svom rezimeu.

Zapadna Europa, dvijetisućite godine. Grupa predvođena Čauševićem spremna je za akciju koja će izazvati šok tamošnje policije.

- Ja sam pratio kakvo je osiguranje pred zlatarnicom dugo vremena, gledao što i kako - priča Rajko koji je u mladim danima bio vrlo studiozan.

Za svaku pljačku se od dva do tri mjeseca prije pripremao i promatrao što se događa oko nje.

- On vam je kao skener, čim uđe u neku zgradu, već zna raspored prostorija - ispričao je novinar Jozo Martinović.

Našao je izlaz jer je 100 metara od pješačke zone bila prometna ulica, a pošto je sve detaljno isplanirao, Rajko zove ekipu kriminalaca iz svih krajeva bivše Jugoslavije.

- Nađem ja fino ekipu, zovnem u Beograd moga Saleta, dođe on, ja mu pokažem što i pokažem mu kako. Ovaj drugi je specijalist za krađu auta, svatko je imao svoj dio posla. Ja sam pronašao posao koji znam kako odraditi - kazao je Rajko.

Za još jednu bitnu kockicu u mozaiku, bila su neophodna još dvojica mladića iz Makedonije. S autima bi se stali na ulicu i prepriječili policiji put, sa svake strane svijeta od mjesta događaja.

Poslije desetak dana pripreme, Rajko i njegova banda kreću u akciju... Momak s kacigom će uletjeti kroz staklo džipom, a tako je i bilo.

Naravno, uletjeli su u izlog sa srebrom, dok je u drugom bilo zlato. Za nekih 50 sekundi sve je bilo gotovo.

- Evo mene u crnom Audiju, ja vozim i gledam u retrovizor što se događa iza mene. Ako se policija okrene, onda ću ja po gasu, ako ne, idem polako.

- Uzeli smo preko tri milijuna eura vrijednosti, ništa nije ostalo unutra za uspomenu.

Ovakva pljačka zlatarnice obavljena u rekordnom roku inspektore je navodila na samo jedan trag. Ulazak u izlog zlatarnice ukradenim džipom ili nekim jakim autom potpis je Pink Panthera.

- Čin je dosta divlji, često smo čupali alarmne uređaje. Da ne bude toliko bučno i da ne zbunjuje prolaznike, da ljudi misle da se dogodila prometna nesreća - kazala je jedna od članica Pink Panthera.

Čaušević je prvi puta završio u zatvoru kada mu je bilo samo 17 godina. Kasnije je služio zatvorske kazne u Njemačkoj, Austriji, Luksemburgu, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Nizozemskoj, a zadnji puta je iza rešetaka bio 2013. u Hrvatskoj.

Krao je, kaže, sve što je vrijedno, a naročito zlato. Njegovoj kriminalnoj skupini koja se isključivo bavi krađom nakita, Interpol je nadjenuo ime ‘Pink Panther’.

Pink Pantheri su krenuli kao 'šaneri', sitni lopovi, ali su s vremenom evoluirali, apetiti su postali veći.

Lopovi su se bogatili, a radnici ostajali siromašni. Stranci koji poznaju članove Pink Panthera kao glavni motiv pljačku navode da ona kriminalom pokazuje srednji prst zapadu. Iako ih ima svih nacionalnosti, članovi bande nisu ni Srbi, ni Bosanci, ni Crnogorci. Oni su djeca zemlje koja više ne postoji i baš ih briga za balkansko politiziranje.

U njihovim akcijama nema ljudskih žrtava, a većinu pljački odrade tako da nitko ništa ne primijeti sve dok s plijenom ne odmaknu dovoljno daleko i bez traga.

Svakako jedna od najpoznatijih članica bande i organizatorica pljački je bivša srpska košarkašica Olivera Ćirković. Sa svojim ogrankom bande operirala je po Grčkoj, a pošlo joj je za rukom pobjeći iz dobro čuvanog zatvora i nastaviti pljačkašku karijeru.

Macola prije bijesnih auta

Desetak godina ranije, prije nego što im je norma postala uletavanje autom u izloge, koristili su dijamantni čekić zbog čega su ih povezali s Rusima koji su splitskoj zlatarnici prošli tjedan otuđili milijune.

- To je usijani čelik koji se umoči u dijamantnu prašinu. Da bi takav čekić razbio staklo mora se stvoriti određena frekvencija - objašnjavaju novinari.

- Pink Pantheri nisu nikakva organizacija, to je izmislio Interpol. To smo mi, buntovnici s Balkana koji želimo naplatiti ratnu odštetu i koji želimo kazniti one koji su nam srušili državu - poručio je Čaušević.

U Hrvatskoj su tako na meti ogranka Pink Pantera navodno bili bankomati koje su pljačkali eksplozijom plinske smjese, a kada su u ruke pala dva člana bande - pljačke bankomata su prestale.

Hrvatski članovi Pink Pantera osuđeni zbog krađe dragulja

Vinko Tomić (61), državljanin Hrvatske i BiH, Želimir Grbavec (49) i Zvonko Grgić (44) bili su osumnjičeni da su 3. siječnja prošle godine izveli spektakularnu krađu dijamanata i nakita vrijednih sedam milijuna eura iz kolekcije katarskog šeika Hamada bin Abdullaha al-Tanija u Duždevoj palači u Veneciji. Identificirani su kao Pink Pantheri, a 20. prosinca prošle godine izručeni su Italiji.

Šestorica pljačkaša iz Duždeve su palače, u kojoj se odvijala izložba 'Blaga mogula i maharadža', odnijeli par naušnica od platine i dijamanata vrijedan milijun dolara te broš od platine i rubina vrijedan više od dva milijuna dolara. Nitko ih nije primijetio!

Pink Pantherovci su prije par godina izveli i posebno drsku pljačku. Uoči Tjedna mode u Parizu 2016. prerušeni u policajce upali su u luksuznu rezidenciju u centru Pariza u kojoj je boravila Kim Kardashian, onesposobili njeno osiguranje i ušuljali joj se u sobu. Naoružani dvojac u kupaoni je zavezao starletu i zaključao ju u kupaonici. Ukrali su joj kutiju s nakitom u vrijednosti 6,7 milijuna dolara i prsten čija se vrijednost procjenjuje na 4,5 milijun dolara.