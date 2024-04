Mi smo jedini zbor medicinskih sestara u Hrvatskoj: Družimo se i radimo što volimo - pjevamo!

Nekako smo se našle. Mi smo grupica od 13 sestara i profesor Josip, koji se uklopio u naš zbor. Lijepo nam je, imamo drukčiji način druženja. Nije to crkveni zbor koji pjeva samo ozbiljnu glazbu, kod nas je uvijek sve puno smijeha, šale, zezancije. Slavimo rođendane, imendane, družimo se i radimo ono što volimo - pjevamo. Jedini smo ovakav zbor u cijeloj Hrvatskoj, kaže nam Ružica Evačić (66), glavna sestra koprivničke Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek", a ujedno voditeljica zbora Lucerna.

Prvi je to hrvatski zbor u kojem su apsolutno sve članice medicinske sestre. Pod dirigentskom palicom Josipa Pankarića, inače voditelja župnog zbora Marija, orguljaša župne crkve u Močilama, voditelja puhačkog orkestra DVD-a Virje i nastavnika u Osnovnoj školi Braće Radić. Ružica i njenih 12 kolegica svaki tjedan marljivo uvježbavaju mnoge svečane, crkvene i duhovne skladbe kako bi na nastupima - kojih je u posljednje vrijeme sve više - bile što bolje, usklađenije i harmoničnije. Zbor postoji pet godina.

- Inače smo 2017. godine krenuli u organizaciju Kongresa za sestrinstvo i primaljstvo Koprivničko-križevačke županije. Prve dvije godine tražili smo izvođače i pjevače, a onda smo 2019. stali i pomislili: 'Pa čekaj malo, hajdemo mi napraviti nešto svoje' - prisjeća se Ružica.

Nit vodilja bila im je privlačna i simpatična zamisao kako bi bilo baš zgodno da na takvim događajima same medicinske sestre nešto otpjevaju.

Ružica je prethodno poznavala Josipa, koji je pristao voditi ih na glazbenom putovanju.

- Tražila sam nekoga tko bi htio baviti se nama. Uzeti muzički 'nepismene' ljude i nešto napraviti, nije to samo tako. Okupila sam desetak sestara i malo pomalo, uz moju podršku, i one su počele vjerovati da to možemo. Odlučile smo probati - kaže naša sugovornica.

Kroz šalu se prisjeća kako je Josip, kad ih je čuo, rekao "Joooj", ali Ružica ga je uvjeravala da vjeruje u njih.

- Imale smo veliku volju i želju i rekle smo da ćemo vježbati, vježbati, vježbati. Na kongresu 2019. prvi smo put nastupile, otpjevale himnu i još dvije-tri skladbe. Što da vam kažem, dobile smo ovacije, svi su bili oduševljeni - ponosno se prisjetila Ružica.

Priča se polako zakotrljala. U posljednjih pet godina nastupale su tako na svim svojim kongresima, ali i na prvom kongresu sestrinstva u Sheratonu, u KD-u "Vatroslav Lisinski" na obilježavanju 20. godišnjice Komore medicinskih sestara, na Danu bolesnika, na mnogobrojnim humanitarnim koncertima, pa čak i na Kaptolu... Ružica je ubrzo smislila novu ideju.

- Palo mi je na pamet da bismo trebale imati neku svoju pjesmu. Napisala sam riječi za 'Odu medicinskoj sestri', Pankarić ju je uglazbio, a čak smo snimili i spot. Riječi imaju težinu, gdje god dođemo na događanje na kojem su medicinske sestre, traže od nas da pjevamo tu pjesmu - kaže Ružica.

Inspiracija joj je, baš kao i cijela priča o zboru Lucerna, došla spontano. I sama je, kaže sestra, živi i osjeća tu profesiju, to je njen poziv.

- Samo sam pretočila emociju u riječi. Kako je profesor često s nama, često kaže da se i on osjeća kao medicinska sestra - smije se simpatična Ružica.

Kad je pjesma tek izašla, dodaje, nisu bile toliko dobro uvježbane, ali danas su "ohoho". Pjesma je to iz duše i iz srca.

Zbor Lucerna čini 13 medicinskih sestara. Uz Ružicu, tu su Đurđa Vizjak, Vesna Sertić, Snježana Vuljak,

Draženka Jagar, Sandra Lovrić, Violeta Mati, Gabrijela Pavičić, Mateja Matijaković, Gabrijela Šimunić, Valentina Gazivoda, Andrijana Varović i Jasminka Mrculin. Baš svaka od njih krije neku svoju priču.

- Sve smo sestre koprivničke bolnice osim Vizjak, ona je privatnica, direktorica Doma Vizjak. Kolegica Mati putuje iz Međimurja. Jasminka je jedina bez djece, dok ih po troje imamo ja i Šimunićka. Iako nijedna nije radila u vukovarskoj bolnici, naša bolnica u Koprivnici zbrinjavala je ranjenike iz Vukovara. Neki od njih ostali su u Podravini i oženili se ovdje - kaže Ružica.

Zbor Lucerna otvoren je za nove članice, a jedini uvjet je da one koje žele pristupiti budu medicinske sestre. Velika im je želja u budućnosti napraviti vlastiti humanitarni koncert, s gostima.

- Imamo jako puno pjesama koje smo odradile, izvježbale, bila bi šteta da se to ne pokaže - zaključuje Ružica.