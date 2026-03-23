Mi smo partneri naših obrtnika

Obrtništvo se danas s punim pravom smatra najvitalnijim i najdinamičnijim stupom našeg gospodarstva. Sve više ljudi odlučuje se na pokretanje vlastitog posla, raste interes za obrtnička i strukovna zanimanja, a obrti se otvaraju u nizu djelatnosti - od građevinarstva do uslužnog sektora.

Uoči IX. Obrtničkog foruma Zagrebačke županije, koji će se održati 25. ožujka u Svetoj Nedelji, razgovarali smo sa zamjenikom župana Ervinom Kolarecom o stanju u sektoru, ključnim potporama i obrazovanju mladih obrtnika.

Na pitanje o stanju u sektoru i najvećem napretku posljednjih godina, Kolarec ističe konkretne pokazatelje koji potvrđuju pozitivan trend:

- Najveći napredak u obrtništvu u Zagrebačkoj županiji najbolje se ogleda u kontinuiranom porastu broja aktivnih obrta. Konkretno, u ožujku 2022. bilo je aktivno 6059 obrta, a u ožujku 2026. čak 8888 obrta. To je onaj konkretni pokazatelj koliko je obrtništvo živo i koliko se u posljednjih nekoliko godina značajan broj ljudi odlučio baviti samostalno nekom od djelatnošću.

Dodaje kako se rast jasno vidi i kroz interes za županijske potpore:

- Otvaranje novih obrta itekako je vidljivo i kroz prijave na natječaj Zagrebačke županije za bespovratne potpore poduzetnicima početnicima gdje na godišnjoj razini broj prijava raste za oko 15 posto. Gledajući prema djelatnostima, najviše obrta otvoreno je iz područja građevinarstva, zatim tehničkih djelatnosti, uslužnih djelatnosti te prerađivačke industrije.

Osim rasta broja obrta, naglasak je stavljen i na obrazovanje koje prati potrebe tržišta rada.

- Posljednjih godina u fokus su se ponovno vratila strukovna zanimanja, a u nekim srednjim strukovnim školama na području Zagrebačke županije interes za upis takvih zanimanja višestruko premašuje upisne kvote. Zagrebačka županija kontinuirano ulaže u školske praktikume u sklopu srednjih škola, a kruna ulaganja u suvremeno obrtničko i srednje strukovno obrazovanje je izgradnja preko 15 milijuna eura vrijednog Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0 gdje smo izgradili tri Centra izvrsnosti u sklopu srednjih škola u velikoj Gorici, Samoboru i Dugom Selu, naglašava Kolarec.

Kao važan oslonac razvoju ističe i financijske mjere:

- Naravno, tu su i bespovratne potpore Zagrebačke županije poduzetnicima koje kontinuirano rastu i prate potrebe obrtnika i poduzetnika na terenu, kao i subvencioniranje kamatne stope na kredite poduzetnika kroz programe Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Govoreći o programima podrške, Kolarec naglašava kontinuitet ulaganja u razvoj poduzetništva:

- Samo ove godine riječ je o bespovratnih 3 milijuna eura koji će se dodijeliti kroz tri natječaja - za početak poslovanja, zatim za povećanje konkurentnosti za proizvodne i neproizvodne djelatnosti te za korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno solarne elektrane.

Ističe i aktualne natječaje te planove za naredno razdoblje:

- Natječaj za bespovratne potpore poduzetnicima početnicima vrijedan 400 tisuća eura upravo je u tijeku i otvoren do 3. travnja ove godine, a maksimalni iznos koji poduzetnik početnik može dobiti je 2.000 eura. Raspisivanje 2,1 milijuna eura vrijednog natječaja za povećanje konkurentnosti i pola milijuna eura vrijednog natječaja za obnovljive izvore energije u planu je sredinom mjeseca travnja.

Novost u 2026. godini je i povećanje iznosa potpora za određene djelatnosti:

- Maksimalni iznosi bespovratnih potpora za povećanje konkurentnosti ove su godine povećani za proizvodne djelatnosti s 10 tisuća eura na 15 tisuća eura, a za neproizvodne djelatnosti s 4 tisuće eura na 5 tisuća eura, dok je za solare, kao i prošle godine, maksimalni iznos 15 tisuća eura.

Zamjenik župana se osvrnuo i na rezultate iz prošle godine:

- Prošle godine za ukupno 559 poduzetničkih projekta Zagrebačka županija dodijelila je 2,2 milijuna eura, a posebno nas veseli da su sredstva dodijeljena svim poduzetnicima koji su zadovoljavali uvjete natječaja. Upravo kontinuitet raspisivanja ovakvih natječaja i jasni kriteriji iz godine u godinu doprinose sve većem broju prijava na natječaje, što kontinuiranim povećanjem sredstava za tu namjenu prati i Zagrebačka županija, a u konačnici takva sinergija daje itekako pozitivan utjecaj na gospodarstvo i razvoj Zagrebačke županije koja je prema indeksu razvijenosti najrazvijenija županija u Hrvatskoj. 