<p>Ne Memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci na grobove vukovarskih branitelja <strong>Blage Zadre i Alfreda Hila</strong> povodom 29 godina od njihove pogibije.</p><p>Vijence su položili državni predstavnici, ali i brojne hrvatske braniteljske udruge. U ime gradonačelnika Vukovara <strong>Ivana Penave</strong> došao je dogradonačelnik obzirom da je gradonačelnik navodno u samoizolaciji, obzirom da je u srijedu dobio temperaturu, a u četvrtak je obavio testiranje.</p><p>Kao izaslanik premijera vijenac je položio ministar branitelja <strong>Tomo Medved</strong> koji je aktualnu političku situaciju prokomentirao uspoređujući je sa životom heroja Blage Zadre.</p><p>- Životni stil, ideali i način na koji je general bojnik <strong>Blago Zadro</strong> vidio Hrvatsku, po mnogo čemu može biti danas smjernica svima nama. Važno je da pronosimo istinu o postojanju generacije ljudi kakav je bio Zadro, da se nikada ne zaboravi njihov doprinos, odnos prema svojim ljudima. Zapovjedniku je uvijek na prvom mjestu sigurnost njegovih ljudi, a ponajviše domovina. Važno je sa ovog mjesta na Memorijalnom groblju prenijeti motive, težnje i sve što jer živio general Zadro na cijeli naš narod, društvo i naše mlade. Hrvatska nam nije darovana, nego plaćena krvlju. Za to su zaslužni ljudi. Domoljublje koje su oni iskazivali na najbolji mogući način treba nam biti usmjerenje za odnos prema svojoj zemlji - odmjerio je riječi ministar Medved komentirajući pitanje kako uvesti kulturu dijaloga između Vukovara i Zagreba, točnije Penave i Plenkovića.</p><p>- Ova Vlada i ja osobno zagovaramo dijalog, argumentiranu raspravu i odgovornost u društvu. Na žalost svjedočimo neodgovarajućem medijskom istupu i istupima na društvenim mrežama, to osuđujemo i pozivamo sve da izbjegavaju to - kazao je Medved tako osuđujući izjave gradonačelnika I<strong>vana Penave </strong>dodajući kako ipak očekuje da će s Penavom biti rame uz rame na dan sjećanja na žrtve Vukovara.</p><p>Medved je dodao kako će ovogodišnja kolona sjećanja u Vukovaru ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Na temelju nje će se vidjeti na koji način će se organizirati kolona.</p><p>Ministar <strong>Mario Banožić</strong> prokomentirao je napad na zgradu Vlade.</p><p>- To što se dogodilo je rezultat nečega; mnogi to žele prezentirati kao rezultat lošeg rada Vlade ili premijera. To je rezultat osjetljive socijalne slike koju imamo u državi. Mladić koji je u svom odrastanju bio usmjeren u krivom pravcu. Treba se brinuti za ono što će se događati u budućnosti ako se ovakvi procesi ne zaustave, u kojem će pravcu otići mladost. Vjeruje se da je meta napada bio premijer Plenković jer on je prvi čovjek u toj zgradi. Iz dosadašnjeg tijeka istrage ima elemenata da se tu radilo o organiziranom napadu u jednom dijelu. Službe procjenjuju pitanja sigurnosti za dodatnu sigurnost premijeru ili članovima Vlade - rekao je Banožić.</p>