Penava: Hoće li me Plenković proglasiti širiteljem mržnje? Želi našu toleranciju na korupciju

Rekao bih da im je cilj učiniti sve nas tolerantnim na korupciju i kriminal. Za istinu oni ne mare, napisao je u Facebook objavi Ivan Penava za premijera Plenkovića

<p>Vukovarski gradonačelnik i saborski zastupnik Domovinskog pokreta <strong>Ivan Penava</strong>, kojeg je premijer prozvao zbog huškanja i širenja netolerancije, poručio je u četvrtak na Facebooku kako je cilj predsjednika Vlade i i njegove ekipe učiniti sve tolerantnima na korupciju i kriminal.</p><p>- Istina je jedini suvisao odgovor na osupnutost i zgražanje <strong>Andreja Plenkovića</strong> i njegovih satelita na izjavu i promišljanje koje sam dao, a koji su bili dovoljni da obrišu lažno blještavilo i skinu pokrov uglađenosti s tih uzvišenih, kulturnih, proeuropskih snaga iz čijih časnih i čestitih usta redom ispadaju teške riječi uvreda kojima se druge nastoji etiketirati ekstremistima, teroristima, mrziteljima, netolerantnima - napisao je Penava.</p><p>Istaknuo je i kako je stoga nekoliko puta poslušao tu „strašnu“ izjavu, koju istine radi želi podijeliti na društvenim mrežama kako bi umanjio pokušaje manipulacije, no nije, kaže, pronašao ono što Andrej Plenković vidi.</p><p>Naglašava međutim kako ima jedan dio koji vidi, a Andrej Plenković ga nažalost ne vidi, a trebao bi jer je najodgovorniji čovjek u državi.</p><p>Potom je pobrojao sve ono što Plenković ne vidi:</p><p>- Vidim bahatog predsjednika Vlade koji izjavljuje: „Ja mogu što god hoću!”; vidim direktore koje je on imenovao i koji imaju njegov blagoslov, kako imaju milijune kuna u prtljažnicima, stanove, klubove… vidim uređaje za brojanje novca, ponavljam „Uređaje za brojanje novca“ u klubovima gdje se okuplja “elita“ Republike Hrvatske jer ga valjda imaju toliko da ga ne mogu izbrojati; vidim da je šogor Andreja Plenkovića zaposlen na direktorsko mjesto Zračne luke Dubrovnik; vidim da je bratić Andreja Plenkovića, s pravomoćnom presudom za primanje mita dok je radio u državnoj službi kao građevinski inspektor, zaposlen u Hrvatskim cestama - napisao je.</p><p>Nastavio je s nabrajanjem:</p><p>- Vidim veliki broj ministara koji su morali otići zbog različitih afera; vidim da je suprugu zamjenice županijske državne odvjetnice u Zagrebu, ujedno i kumu savjetnika predsjednika HDZ-a i Vlade RH Andreja Plenkovića, tijekom pretresa u stanu pronađeno skrivenih 2,593.800 kuna, 247.200 eura (oko 1,854.000 kn) i 20.000 švicarskih franaka; vidim demografski i gospodarski slom Hrvatske, vidim, a volio bih da nikada nisam morao vidjeti, duboko tragičan čin i posljednju poruku pokojnoga Danijela Bezuka: 'Dosta je bilo prevara i bezobzirnog gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti'.</p><p>Na kraju, kaže Penava, vidi nove rezultate Eurobarometra po kojima je Republika Hrvatska prva po korupciji u EU prema percepciji hrvatskih građana.</p><p>- Sada, uistinu ne znam hoće li me predsjednik Vlade i njegova ekipa proglasiti širiteljem mržnje i netolerantnim zbog širenja istine jer nakon svega gore iznesenoga, rekao bih da im je cilj učiniti sve nas tolerantnim na korupciju i kriminal. Za istinu oni ne mare - zaključuje u svojoj Facebook objavi Ivan Penava.</p><p>Plenković je Penavu prozvao zbog huškanja i širenja netolerancije, nakon što je Penava čin Danijela Bezuka koji je iz automatske puške pucao u policajca ispred Vlade nazvao "buntom".</p>