Mi znamo tko su poslodavci budućnosti

Zbog dugogodišnje visoke stope nezaposlenosti iz Hrvatske je iselilo više od 350.000 radno sposobnog stanovništva. 42% zaposlenika bit će prisiljeno unaprijediti svoje radne vještine kako bi nakon 2022. godine bili u stanju obavljati današnje poslove. No, nije sve tako crno. Postoje tvrtke u Hrvatskoj koje se konstantno razvijaju, ulaže se u zaposlenike, ljudi mogu napredovati... Otvaraju se nova radna mjesta, ali pronalazak novih zaposlenika poslodavcima predstavlja sve veći izazov.

To su neke od tema o kojima ćemo pisati u našem specijalu Poslodavac 3.0 u sklopu 24sata.hr. Bit će to mjesto na kojem ćete saznati koje sve karakteristike traže poslodavci od svojih zaposlenika, koja su najplaćenija radna mjesta i najpoželjnija zanimanja. U Hrvatskoj postoji puno konferencija i programa na temu ljudskih resursa, ali Poslodavac 3.0 platforma osmišljena je kao središnje mjesto koje okuplja i ljudima predstavlja poslodavce koji su otišli najdalje u prilagodbi suvremenim potrebama zaposlenika. Čitatelji će moći brzo, jednostavno i pouzdano doći do informacija koje su dosad bile skrivene od njih. Što se događa iza vrata velikih tvrtki? Stiglo je vrijeme kada nedostaje „poželjnog” kadra i ekspertize na tržištu te zaposlenici biraju „poželjne” poslodavce. Kako napredovati, koje su sve karakteristike dobrog šefa... samo su neke od tema kojima ćemo se pozabaviti. No, to nije sve. Imat ćemo i popis „poslodavaca za budućnost” u Hrvatskoj, ali i odgovor na pitanje zašto su to tvrtke za budućnost u kojima je poželjno dobiti posao. A uvod u cijelu platformu bit će konferencija u Zagrebu, 10. srpnja, u City Plaza Centru. Eminentni stručnjaci i biznis lideri prenijet će kako je moguće riješiti većinu izazova suvremenog tržišta rada i ostati poželjan poslodavac.

Na panelu Zapošljavanje mladih gostovat će Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska, poduzetnik Nenad Bakić, osnivač portala MojPosao i Grupe SELECTIO, Davor Bruketa, kreativni direktor u agenciji Bruketa&Žinić&Grey, a čut ćemo i Anu Đidaru, direktoricu ljudskih resursa HPB-a. Razgovarat će se i o digitalizaciji na panelu Digitalizirali smo se... (i ostali živi). Naši gosti odgovorit će na pitanja što ćemo raditi za tri godine, mogu li ljudi konkurirati na tržištu bez dodatnog obrazovanja, što će biti s ljudima pred mirovinom... O tim temama pričat ćemo s Marijem Bebićem, članom uprave i izvršnim direktorom za ljudske resurse Hrvatske pošte, Gordanom Frgačić, direktoricom sektora ljudskih potencijala Peveca, Martinom Rizman Matić, konzultanticom iz Colić, Laco & Partneri te Zoranom Turkovićem, članom uprave 24sata. Govorit ćemo, također, i kako biti sretan na poslu te odgovoriti na pitanja je li dobra plaća dovoljna za zadovoljstvo ljudi te zašto je sve veći izazov osigurati harmonične odnose u poslovnom okruženju. Na panelu Sretni i na poslu razgovarat ćemo s Tanjom Prekodravac, direktoricom organizacijskog dizajna i razvoja Grupe SELECTI0, doc.dr.sc. Sanjom Musić Milanović, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Vladimirom Senčar Perkov, direktoricom Ljudskih resursa Ine, Marinom Morić, rukovoditeljicom ljudskih potencijala A1 Hrvatska te Borisom Vukićem, jednim od osnivača Adizes South Eeast Europe (ASEE). Na konferenciji će govoriti i Irena Weber, zamjenica glavnog izvršnog direktora i glavna operativna direktorica Fortenova grupe.

Tema: Poslodavac 3.0