Michael Cohen na putu prema zatvoru napao Donalda Trumpa

Michael Cohen, bivši osobni odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, u ponedjeljak je u razgovoru s novinarima napao svog bivšeg poslodavca prije no što se prijavio u zatvor gdje će odslužiti tri godine kazne.

Cohen, koji je prije tvrdio da bi "primio metak" za Trumpa, a sada ga naziva "prevarantom", do 14 sati trebao se prijaviti u zatvor u Otisvilleu u saveznoj državi New York, na odsluživanje kazne zbog ilegalne kupnje šutnje dviju žena koje su tvrdile da su imale spolne odnose s američkim predsjednikom, te zato što je lagao američkom Kongresu.

Vjeruje se kako će biti smješten u zatvorski kamp minimalne sigurnosti.

Cohen je novinarima rekao kako se nada da će u trenutku dovršetka njegove kazne "država biti mjesto bez ksenofobije, nepravde i laži na čelu zemlje".

"Ima još mnogo toga za reći i radujem se danu kad ću moći podijeliti istinu", dodao je.

Cohenova zatvorska kazna predstavlja veliki pad za tog 52-godišnjeg odvjetnika s Long Islanda čija je karijera bila vezana za Trumpa dok je on iz nekretninskog magnata postajao reality zvijezda, a potom i predsjednik.

Cohen je Trumpov odvjetnik bio više od desetljeća.

Njihovi odnosi su se pogoršali nakon što su agenti FBI-ja u travnju prošle godine upali u Cohenov ured u Rockefeller Centru i u sobu u hotelu Park Avenue u sklopu istrage proizašle iz rada posebnog istražitelja Roberta Muellera koji se bavio navodnim ruskim miješanjem u američke izbore 2016. godine.

Informacije prikupljene u tim racijama dovele su do niza optužnica protiv Cohena koje su uzrokovale njegov dramatičan razlaz s Trumpom.

Cohen se sa svojim šefom javno rastao u srpnju 2018. kad je za ABC News poručio da će staviti svoju obitelj i odanost državi ispred predsjednika.

"Slijepa odanost"

U saslušanju pred Kongresom u Washingtonu Cohen je u veljači kazao kako se "srami što je izabrao sudjelovati u prikrivanju nedopuštenih radnji Trumpa umjesto da je slušao svoju savjest".

"Sramim se jer znam što je Trump. On je rasist. On je prevarant. On je varalica", istaknuo je tada.

Tijekom izricanja presude u prosincu u New Yorku Cohen je rekao kako se njegova "slabost može karakterizirati kao slijepa odanost Trumpu" te da je bio "slab jer nije imao snage propitkivati i odbiti njegove zahtjeve".

Istražiteljima je tijekom izricanja presude poručio da će im dati što je više informacija moguće o svom bivšem šefu.

Trump je Cohenu odgovorio na Twitteru, prozvavši ga "slabom osobom", "lošim odvjetnikom i prevarantom".

Cohen je u kolovozu 2018. priznao krivnju za kršenje zakona o financiranju kampanja, za bankovnu i poreznu prijevaru. Sudu je otkrio kako mu je Trump naredio isplatu od 130 tisuća dolara bivšoj porno zvijezi Stormy Daniels i 150 tisuća Playboyevoj zečici Karen McDougal kako ne bi izlazile u javnost s informacijama o svojim odnosima s Trumpom.

On je odbacio tvrdnje da je imao seksualne odnose s njima i da je Cohenu naredio da čini išta ilegalno.

Cohen je priznao i da je lagao Kongresu kako bi se činilo da su pregovori o projektu izgradnje Trumpovog nebodera u Rusiji završili prije predsjedničke kampanje, iako su trajali i nakon toga.