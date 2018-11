U prvom danu 750.000 ljudi je kupilo knjigu Michelle Obame

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pročitaj priče nestalih u Domovinskom ratu.

Knjiga Michelle Obama "Becoming" prodana je već prvog dana u 750.000 primjeraka, što je jedan od ovogodišnjih književnih rekorda, piše the Hollywood Reporter.

Ta brojka uključuje i prodaju i pretprodaju memoara bivše prve dame u SAD-u i Kanadi u tvrdom uvezu, kao i audio i e-izdanje, rečeno je američkoj novinskoj agenciji AP u izdavačkoj kući Crown Publishing.

Izdavač je odlučio povećati tiražu knjige s 1,8 na 2,6 milijuna primjeraka.

Ove godine je veću prodaju prvog dana, sa 900.000 primjeraka, imala knjiga Boba Woodwarda "Fear: Trump in the White House", u izdanju kuće Simon & Schuster.

Knjiga "Becoming" podijeljena je u tri dijela, naslovljena "Becoming Me", "Becoming Us" i "Becoming More", a Michelle Obama u njoj piše o svom djetinjstvu, fakultetu, rasizmu, braku s bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom i njihovim kćerima te iskustvu u politici.