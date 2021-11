Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, smatra da se još uvijek ne nalazimo na vrhuncu četvrtog vala unatoč visokim brojkama.

- Vjerujem da još uvijek nismo dosegli vrhunac.Sukladno našim analizama, možemo projicirati da ćemo vrhunac četvrtog vala dočekati sredinom prosinca, kad bi brojke trebale početi padati, a zatim slijedi i pad broja hospitalizacija, koje su nam sada najveći problem. Ipak moramo reći da se ovaj zarazniji soj virusa vrlo brzo širi na sve populacijske skupine, uključujući i one najmlađe. U bolnicama ipak završavaju uglavnom stariji ljudi, ali – s obzirom na zaraznost – i oni nešto mlađi i to je ono što nas brine - rekao je Mićović za Novi list.

- Mislimo da bi do 15. prosinca trebali dosegnuti vrh tog vala. Nadamo se da do prenapučenosti bolnica neće doći, kao niti do potrebe za otvaranjem dodatnih kapaciteta, kako smo to činili u trećem valu epidemije. Vrhunac broja novooboljelih kao i vrhunac napučenosti bolnica, dakle, očekujemo oko 15 prosinca. To bi bili ključni dani koji bi odredili vrhunac četvrtog vala epidemije. Nakon toga bi trebalo ići smirenje - rekao je Mićović.

Mićović kaže kako se virus širi među mladima i da je zato sve više mlađih ljudi s težim oboljenjima.

- Šezdeset do sedamdeset posto udjela među oboljelima je radno sposobno stanovništvo i mlada populacija. Imamo udio od 30 do 40 posto oboljelih među mladima do 24 godine života. To su mladi koji su pretežno necijepljeni, a dio njih je vrlo slabo procijepljen, u našoj županiji čak i nešto bolje, do devet posto kod adolescenata između dvanaest i sedamnaest godina - rekao je Mićović.

- Nismo bili toliko proaktivni, ali činili smo sve da i tu populaciju osvijestimo, da spriječimo širenje zaraze u tim kolektivima, da se osigura normalno funkcioniranje nastave. Raduje nas povećan broj mladih ljudi koji pristupaju cijepljenju, Mislim da će se u kratkom roku ovaj kolektivni imunitet ipak dignuti negdje do 75 posto cijepljenih, plus dvadesetak posto stečenog imuniteta, tako bi ipak mogli ući u sigurnu luku s kolektivnom zaštitom - zaključio je Mićović.