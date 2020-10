Migrante vratili u BiH s ranama: 'Pretukla nas je policija RH!'

<p>Grupa od 14 migranata primljena je u Hitnu pomoć i Dom zdravlja Velika Kladuša s više tjelesnih ozljeda koje su im, kako su kazali, nanijeli pripadnici MUP-a Republike Hrvatske dok su ih vraćali na teritorij Bosne i Hercegovine.</p><p>Kako portal <a href="https://www.biscani.net/" target="_blank">Biscani.net</a> saznaje u Hitnoj pomoći, migranti su lakše ozlijeđeni, a neki su upućeni na dalje pretrage i rentgen, a migranti imaju podljeve na različitim dijelovima tijela i lica.</p><p>Glasnogovornik MUP-a Unsko-sanske županije Ale Šiljdedić kazao je za N1 kako se prislino vraćanje migranata događa svaki dan na različitim područjima koja nisu granična.</p><p>-To su šumski prijelazi. Imaju prijave da se vrate s ozljedama, nekada su vidljive, ali je teško dokazati da je to uradila hrvatska policija kako oni tvrde. Liječnici utvrđuju jesu li to ozljede nastale prilikom pokušaja ilegalnog prelaska ili nastale u međusobnom sukobu migranata. U najvećem broju slučajeva tvrde da su ozljede nastale tijekom prislilnog vraćanja, ali mi to ne možemo utvrditi. Sve izjave, prijave i dokumentaciju dostavljamo Ministarstvu sigurnosti BiH i takvih prijava ima jako mnogo za protekle tri godine, rekao je Šiljdedić.</p><p>I nevladine međunarodne organizacije upozoravale su na nasilje koje MUP RH čini nad migrantima prilikom vraćanja na teritoriju BiH, ali čelnici hrvatskog MUP-a i vlasti u RH negiraju da vrše bilo kakvo nezakonito nasilje.</p>