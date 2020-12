Migranti pobjegli u Sloveniju pa zapeli u snijegu, spasio ih GSS

Grupa od šest migranata, među kojima je troje djece, zapela je u noći na četvrtak na graničnom prostoru Hrvatske i Slovenije. Zvali su u pomoć pa ih je slovenski GSS evakuirao u mjesto Starod, nedaleko od Pasjaka

<p>Sve što smo znali je da je skupina migranata zvala u pomoć te da se nalaze na strmom terenu, objavili su iz Gorske Reševalne Zveze Slovenije (GSS) u četvrtak nakon akcije u graničnom mjestu Starod.</p><p>Ono se nalazi nedaleko od granice s Hrvatskom i prijelaza Pasjak gdje je grupa od troje odraslih i troje djece migranata najvjerojatnije prešla granicu. Na putu ih je ulovio mrak, a potom snijeg i mećava u gorskom dijelu zemlje. Nedaleko od same granice spašavateljima su se priključila tri policajca i krenuli su u potragu u dubokom snijegu.</p><p>Kako su napisali, potraga na teškom terenu trajala je oko sat i pol te su zatekli troje odraslih i troje djece. Najmlađe je imalo svega dvije godine. </p><p>- Preživjeli su noć u snijegu i imali su sreće što su upalili vatru. Nakon priprema za put, povratak do ceste trajao je oko sat vremena - kažu gorski spašavatelji. Ondje ih je dočekala policijska marica u koju su smjestili migrante pa prevezli do postaje.</p><p>Njihov status, kao iz koje zemlje dolaze, trenutno nisu poznati. </p>