Migranti su htjeli u Hrvatsku, uzeli su im čak 36 noževa...

Strpljenje migranata koji u BiH čekaju priliku da pobjegnu u Hrvatsku u ponedjeljak je bilo na kraju. U zajedničkom dogovoru masovno su krenuli prema granici kraj Velike Kladuše, pa su policajci zatvorili prijelaz Maljevac.

[video: 1200184 / ]

Kako doznajemo, policija BiH uspjela je zaustaviti veću grupu migranata, no zbog neorganiziranosti pobjeglo im je najmanje njih 50. Zbog toga su hrvatske interventne snage zatvorile most na prijelazu i hvatale sve koji su ilegalno i bez dokumenata htjeli na prostor Europske unije. Po njih su došli specijalci iz Bihaća i vratili ih u prihvatne centre. Inače, ovo je već drugi masovni pokušaj imigranata da ondje nasilno uđu u Hrvatsku. Prvi put su sredinom svibnja došli do “ničije zemlje” kraj graničnog prijelaza, gdje su ih okružili.

Policija: Sve je pod kontrolom

Oko 11 sati skupina od 200 ilegalnih migranata je pokušala zajednički u skupini prolaskom na Maljevac ilegalno prijeći na Hrvatski teritorij. Dobili smo informaciju pravovremeno i pregrupirali snage i zapravo provodili Zakon o kretanju i boravku stranaca na način da smo zapriječili ilegalan prelazak - rekao je načelnik PU karlovačke Josip Ćelić na graničnom prijelazu Maljevac na koji se u ponedjeljak prijepodne skupina migranata pokušala probiti i ilegalno ući na teritorij Hrvatske.

Većinu njih je zaustavila policija BIH dok je 50-ak njih pobjeglo i zaustavilo se prije mosta i same granice koju čuvaju policijske snage. Povremeno su nešto dovikivali, a s terena se doznaje da oni traže da im se omogući transfer kroz Hrvatsku kako bi se domogli zapadnih zemalja.

Ćelić je rekao da se migranti nalaze na teritoriju BiH, te da kolege postupaju sukladno svojim zakonima, te da rade koordinirano. Zaključio je da je situacija u potpunoj kontroli s jedne i druge strane granice.

Inače, prošli tjedan je u Velikoj Kladuši u tučnjavi izboden muškarac iz Maroka. Za to su uhićeni Alžirac i Palestinac. U raciji nakon ubojstva policajci su u prihvatnim centrima zaplijenili 36 preklopnih i kuhinjskih noževa, dvije palice, čekić, razne skalpele, velike škare i odvijače.