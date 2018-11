Migranti u Metkoviću: Uhvatio ih video nadzor obiteljske kuće

Javna tajna je da se jedan dio migranata kreće i preko Metkovića, što u pokušaju direktno preko graničnih prijelaza koristeći gužve u tijeku turističke sezone, dok oni odvažniji krenu ilegalno preko Šibanice (brdo na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine) pa gdje izađu, bitno je da su na tlu EU, piše metković-news.com

Takav jedan slučaj zabilježen je prije dva dana. Naime, sustav za video nadzor okućnice zabilježio je migrante u prolasku pokraj kuće jednog Metkovca.

Slučaj je zabilježen ispod Platana, u predjelu Slatina, a kako se neslužbeno doznaje, jedan od susjeda ih je također uočio i prijavio. Pravovremenom akcijom djelatnika Granične policije Metković privedeni su i deportirani nazad u susjednu BiH.

U Imotskom ukrali automobil i odvezli se do Senja

A prošlog četvrtka, 26. listopada, u Imotskom su migranti ukrali BMW Ivanu Mršiću iz Glavine donje. Mršić je pomagao prijatelju u radu oko automobila u ulici Put Gaja gdje se nalazi garaža. Auto je parkirao nekoliko metara pored garaže i ostavio ključ unutra. Nije niti posumnjao da bi mu netko mogao u Imotskom ukrasti automobil parkiran svega 4-5 metara od garaže u kojoj je radio.

- Nakon neprospavane noći dobio sam poziv iz policijske postaje Imotski i saznao sam da je automobil pronađen u Senju. Ponudili su mi da po auto mogu otići s imotskim policajcima. U Senju mi je policija otkrila kako su mi auto ukrala četiri muškarca. Tri Sirijca i jedan Pakistanac – kazao je Mršić za Radio Imotski, a prenose imotskenovine.hr.

Migranti provalili u pet kuća na Malom Platku

Podsjetimo,u četvrtak je Novi list objavio kako je skupina migranata provalila u pet kuća za odmor na Malom Platku kod Rijeke.

Pričinjena materijalna šteta nije velika, na četiri kuće razbijena su stakla kako bi mogli provaliti u kuće. Pokisli i promrzli migranti nasilno su se sklonili u kuće gdje su svoju odjeću stavili na sušenje. Koncentrirali su se u jednu od pet kuća, u nju su donijeli hranu, grijalice iz susjednih kuća, kao i suhe odjeće vlasnika koju su nakon što se njihova osušila, ostavili u toj kući.

Iza sebe su ostavili veliki nered, no ukradeno ili razbijeno nije mnogo toga.

Snimljeni i kod Plitvica

Također, prije nekoliko dana policija je privela grupu migranata na području Plitvica.

- Ima ih jako puno, ko mrava, nema gdje ih nema - kazala nam je mještanka naselja Jezerce.

Val migranata je prisutan od lani, a najviše ih je od proljeća do zime. Mještani dodaju da se uglavnom noću kreću šumom, no nerijetko sad naseljima prolaze i danju. Govori da s njima nisu nikad imali problema i da ih nije strah te su im znali dati voća i kruha, no dodaje da se njihov rođak s područja prema Kladuši zbog njihove prisutnosti odselio.

