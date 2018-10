Migrantska kriza: Ima ih kao mrava, nema gdje ih nema

Prije nekoliko dana nam je pred kućom bila grupa migranata od šest muškaraca i jedne žene. Tražili su da zovemo policiju da ih odvezu, što smo i učinili. Govorili su da su gladni i iscrpljeni. Policija ih je odvela.

Tako o migrantima govori mještanka s područja Plitvica.

- Ima ih jako puno, ko mrava, nema gdje ih nema - kaže mještanka naselja Jezerce. Val migranata je prisutan od lani, a najviše ih je od proljeća do zime. Mještani dodaju da se uglavnom noću kreću šumom, no nerijetko sad naseljima prolaze i danju. Govori da s njima nisu nikad imali problema i da ih nije strah te su im znali dati voća i kruha, no dodaje da se njihov rođak s područja prema Kladuši zbog njihove prisutnosti odselio.

- U ponedjeljak sam vidio skupinu od nekoliko desetaka migranata. Sjedili su uz cestu na području Korenice - rekao nam je čitatelj. No policija kaže da nisu zaprimili dojavu o tako velikoj grupi.

- Jednom me jedna tinejdžerica tražila mobitel da nazove majku - kaže Kate Šuput, mještanka Jezerca, dodajući kako migranti za sobom često ostavljaju smeće, a nekad im znaju porušiti i pastire za goveda.

Dok migranti očito svakodnevno prolaze ovim područjem, dvjestotinjak migranata od srijede je prosvjedovalo kraj graničnog prijelaza Maljevac - Velika Kladuša, gdje su na bosanskohercegovačkoj strani bili smješteni u šatorima nedaleko od granice.

U utorak popodne na taj su granični prijelaz stigli autobusi koji su odvezli migrante.

